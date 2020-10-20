١ LAK إلى FIM

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٢٤٨٧١٥٤٩ Finnish Markka

1 FIM = ٤٬٠٢٠٫٦٦ LAK

FIM استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى Finnish Markka التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٤ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى Finnish Markka

lak
LAK
fim
FIM
١ LAK٠٫٠٠٠٢٤٨٧١٥ FIM
٥ LAK٠٫٠٠١٢٤٣٥٨ FIM
١٠ LAK٠٫٠٠٢٤٨٧١٥ FIM
٢٥ LAK٠٫٠٠٦٢١٧٨٩ FIM
٥٠ LAK٠٫٠١٢٤٣٥٨ FIM
١٠٠ LAK٠٫٠٢٤٨٧١٥ FIM
٥٠٠ LAK٠٫١٢٤٣٥٨ FIM
١٬٠٠٠ LAK٠٫٢٤٨٧١٥ FIM
٥٬٠٠٠ LAK١٫٢٤٣٥٨ FIM
١٠٬٠٠٠ LAK٢٫٤٨٧١٥ FIM

حوِّل Finnish Markka إلى الكيب اللاوسي

fim
FIM
lak
LAK
١ FIM٤٬٠٢٠٫٦٦ LAK
٥ FIM٢٠٬١٠٣٫٣ LAK
١٠ FIM٤٠٬٢٠٦٫٦ LAK
٢٥ FIM١٠٠٬٥١٦ LAK
٥٠ FIM٢٠١٬٠٣٣ LAK
١٠٠ FIM٤٠٢٬٠٦٦ LAK
٥٠٠ FIM٢٬٠١٠٬٣٣٠ LAK
١٬٠٠٠ FIM٤٬٠٢٠٬٦٦٠ LAK
٥٬٠٠٠ FIM٢٠٬١٠٣٬٣٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ FIM٤٠٬٢٠٦٬٦٠٠ LAK

مخطط LAK إلى FIM

1 LAK = ٠ FIM

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل Finnish Markka

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٤٣٢٠٦٠٫٠٠٠٠٤٤٥٣٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٤١٨١٩٠٫٠٠٠٠٤١٨١٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٤٢٥٩٣٠٫٠٠٠٠٤٣١٨٨
التقلب
٠٫٥٣٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
fim

FIM - Finnish Markka

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Finnish Markka هو سعر الصرف للزوج FIM إلى USD. رمز العملة لـ Finnish Markkaa هو FIM.

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