١ LAK إلى EUR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٠٤١٨٣٨٤٨٤ اليورو

1 EUR = ٢٣٬٩٠١٫٤ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى اليورو التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٦ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى اليورو

lak
LAK
eur
EUR
١ LAK٠٫٠٠٠٠٤١٨٣٨٥ EUR
٥ LAK٠٫٠٠٠٢٠٩١٩٢ EUR
١٠ LAK٠٫٠٠٠٤١٨٣٨٥ EUR
٢٥ LAK٠٫٠٠١٠٤٥٩٦ EUR
٥٠ LAK٠٫٠٠٢٠٩١٩٢ EUR
١٠٠ LAK٠٫٠٠٤١٨٣٨٥ EUR
٥٠٠ LAK٠٫٠٢٠٩١٩٢ EUR
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠٤١٨٣٨٥ EUR
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٢٠٩١٩٢ EUR
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫٤١٨٣٨٥ EUR

حوِّل اليورو إلى الكيب اللاوسي

eur
EUR
lak
LAK
١ EUR٢٣٬٩٠١٫٤ LAK
٥ EUR١١٩٬٥٠٧ LAK
١٠ EUR٢٣٩٬٠١٤ LAK
٢٥ EUR٥٩٧٬٥٣٦ LAK
٥٠ EUR١٬١٩٥٬٠٧٠ LAK
١٠٠ EUR٢٬٣٩٠٬١٤٠ LAK
٥٠٠ EUR١١٬٩٥٠٬٧٠٠ LAK
١٬٠٠٠ EUR٢٣٬٩٠١٬٤٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ EUR١١٩٬٥٠٧٬٠٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ EUR٢٣٩٬٠١٤٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى EUR

1 LAK = ٠ EUR

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل اليورو

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٤٣٢٠٦٠٫٠٠٠٠٤٤٥٣٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٤١٨١٩٠٫٠٠٠٠٤١٨١٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٤٢٥٩٣٠٫٠٠٠٠٤٣١٨٨
التقلب
٠٫٥٣٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
eur

EUR - اليورو

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اليورو هو سعر الصرف للزوج EUR إلى USD. رمز العملة لـ عملات يورو هو EUR. رمز العملة هو €.

More اليورو info

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