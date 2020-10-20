١ LAK إلى ESP

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٦٩٦٧٣٨٤٥ Spanish Peseta

1 ESP = ١٤٣٫٥٢٦ LAK

ESP استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى Spanish Peseta التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٣ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى Spanish Peseta

lak
LAK
esp
ESP
١ LAK٠٫٠٠٦٩٦٧٣٨ ESP
٥ LAK٠٫٠٣٤٨٣٦٩ ESP
١٠ LAK٠٫٠٦٩٦٧٣٨ ESP
٢٥ LAK٠٫١٧٤١٨٥ ESP
٥٠ LAK٠٫٣٤٨٣٦٩ ESP
١٠٠ LAK٠٫٦٩٦٧٣٨ ESP
٥٠٠ LAK٣٫٤٨٣٦٩ ESP
١٬٠٠٠ LAK٦٫٩٦٧٣٨ ESP
٥٬٠٠٠ LAK٣٤٫٨٣٦٩ ESP
١٠٬٠٠٠ LAK٦٩٫٦٧٣٨ ESP

حوِّل Spanish Peseta إلى الكيب اللاوسي

esp
ESP
lak
LAK
١ ESP١٤٣٫٥٢٦ LAK
٥ ESP٧١٧٫٦٢٩ LAK
١٠ ESP١٬٤٣٥٫٢٦ LAK
٢٥ ESP٣٬٥٨٨٫١٥ LAK
٥٠ ESP٧٬١٧٦٫٢٩ LAK
١٠٠ ESP١٤٬٣٥٢٫٦ LAK
٥٠٠ ESP٧١٬٧٦٢٫٩ LAK
١٬٠٠٠ ESP١٤٣٬٥٢٦ LAK
٥٬٠٠٠ ESP٧١٧٬٦٢٩ LAK
١٠٬٠٠٠ ESP١٬٤٣٥٬٢٦٠ LAK

مخطط LAK إلى ESP

1 LAK = ٠ ESP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل Spanish Peseta

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٤٣٢٠٦٠٫٠٠٠٠٤٤٥٣٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٤١٨١٩٠٫٠٠٠٠٤١٨١٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٤٢٥٩٣٠٫٠٠٠٠٤٣١٨٨
التقلب
٠٫٥٣٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
esp

ESP - Spanish Peseta

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Spanish Peseta هو سعر الصرف للزوج ESP إلى USD. رمز العملة لـ Spanish Pesetas هو ESP.

أزواج العملات الكيب اللاوسي (LAK) الشهيرة

usd

LAK إلى USD

eur

LAK إلى EUR

gbp

LAK إلى GBP

jpy

LAK إلى JPY

cad

LAK إلى CAD

aud

LAK إلى AUD

chf

LAK إلى CHF

cny

LAK إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings