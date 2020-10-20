١ LAK إلى CNY

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٣٢٨٤٨٨٧٢ اليوان الرينمنبي الصيني

1 CNY = ٣٬٠٤٤٫٢٤ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى اليوان الرينمنبي الصيني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٥ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى اليوان الرينمنبي الصيني

lak
LAK
cny
CNY
١ LAK٠٫٠٠٠٣٢٨٤٨٩ CNY
٥ LAK٠٫٠٠١٦٤٢٤٤ CNY
١٠ LAK٠٫٠٠٣٢٨٤٨٩ CNY
٢٥ LAK٠٫٠٠٨٢١٢٢٢ CNY
٥٠ LAK٠٫٠١٦٤٢٤٤ CNY
١٠٠ LAK٠٫٠٣٢٨٤٨٩ CNY
٥٠٠ LAK٠٫١٦٤٢٤٤ CNY
١٬٠٠٠ LAK٠٫٣٢٨٤٨٩ CNY
٥٬٠٠٠ LAK١٫٦٤٢٤٤ CNY
١٠٬٠٠٠ LAK٣٫٢٨٤٨٩ CNY

حوِّل اليوان الرينمنبي الصيني إلى الكيب اللاوسي

cny
CNY
lak
LAK
١ CNY٣٬٠٤٤٫٢٤ LAK
٥ CNY١٥٬٢٢١٫٢ LAK
١٠ CNY٣٠٬٤٤٢٫٤ LAK
٢٥ CNY٧٦٬١٠٦٫١ LAK
٥٠ CNY١٥٢٬٢١٢ LAK
١٠٠ CNY٣٠٤٬٤٢٤ LAK
٥٠٠ CNY١٬٥٢٢٬١٢٠ LAK
١٬٠٠٠ CNY٣٬٠٤٤٬٢٤٠ LAK
٥٬٠٠٠ CNY١٥٬٢٢١٬٢٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ CNY٣٠٬٤٤٢٬٤٠٠ LAK

مخطط LAK إلى CNY

1 LAK = ٠ CNY

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل اليوان الرينمنبي الصيني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٣٣٧٣١٠٫٠٠٠٣٤٥٠٢
منخفض
٠٫٠٠٠٣٢٧٦٦٠٫٠٠٠٣٢٧٦٦
المتوسط
٠٫٠٠٠٣٣٢٤٤٠٫٠٠٠٣٣٦٧٣
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
cny

CNY - اليوان الرينمنبي الصيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اليوان الرينمنبي الصيني هو سعر الصرف للزوج CNY إلى USD. رمز العملة لـ اليوان الرينمنبي الصيني هو CNY. رمز العملة هو ¥.

More اليوان الرينمنبي الصيني info

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