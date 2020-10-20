١ LAK إلى CAD

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٠٦١٥٨٤٢٣٤ الدولار الكندي

1 CAD = ١٦٬٢٣٧٫٩ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الدولار الكندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٥:١٩ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الدولار الكندي

lak
LAK
cad
CAD
١ LAK٠٫٠٠٠٠٦١٥٨٤٢ CAD
٥ LAK٠٫٠٠٠٣٠٧٩٢١ CAD
١٠ LAK٠٫٠٠٠٦١٥٨٤٢ CAD
٢٥ LAK٠٫٠٠١٥٣٩٦١ CAD
٥٠ LAK٠٫٠٠٣٠٧٩٢١ CAD
١٠٠ LAK٠٫٠٠٦١٥٨٤٢ CAD
٥٠٠ LAK٠٫٠٣٠٧٩٢١ CAD
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠٦١٥٨٤٢ CAD
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٣٠٧٩٢١ CAD
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫٦١٥٨٤٢ CAD

حوِّل الدولار الكندي إلى الكيب اللاوسي

cad
CAD
lak
LAK
١ CAD١٦٬٢٣٧٫٩ LAK
٥ CAD٨١٬١٨٩٫٦ LAK
١٠ CAD١٦٢٬٣٧٩ LAK
٢٥ CAD٤٠٥٬٩٤٨ LAK
٥٠ CAD٨١١٬٨٩٦ LAK
١٠٠ CAD١٬٦٢٣٬٧٩٠ LAK
٥٠٠ CAD٨٬١١٨٬٩٦٠ LAK
١٬٠٠٠ CAD١٦٬٢٣٧٬٩٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ CAD٨١٬١٨٩٬٦٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ CAD١٦٢٬٣٧٩٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى CAD

1 LAK = ٠ CAD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الدولار الكندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٦٣٩٩٢٠٫٠٠٠٠٦٥٢٥٢
منخفض
٠٫٠٠٠٠٦١٥٢٦٠٫٠٠٠٠٦١٥٢٦
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٦٢٧٨٩٠٫٠٠٠٠٦٣٦٣٣
التقلب
٠٫٥٠٪؜٠٫٥٥٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
cad

CAD - الدولار الكندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الكندي هو سعر الصرف للزوج CAD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار الكندي هو CAD. رمز العملة هو $.

More الدولار الكندي info

أزواج العملات الكيب اللاوسي (LAK) الشهيرة

usd

LAK إلى USD

eur

LAK إلى EUR

gbp

LAK إلى GBP

jpy

LAK إلى JPY

aud

LAK إلى AUD

chf

LAK إلى CHF

cny

LAK إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings