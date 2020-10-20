١ IRR إلى USD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٢٣٥٦٤٥٦٩ الدولار الأمريكي

1 USD = ٤٢٬٤٣٦٫٦ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الدولار الأمريكي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٢٧ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الدولار الأمريكي

irr
IRR
usd
USD
١ IRR٠٫٠٠٠٠٢٣٥٦٤٦ USD
٥ IRR٠٫٠٠٠١١٧٨٢٣ USD
١٠ IRR٠٫٠٠٠٢٣٥٦٤٦ USD
٢٥ IRR٠٫٠٠٠٥٨٩١١٤ USD
٥٠ IRR٠٫٠٠١١٧٨٢٣ USD
١٠٠ IRR٠٫٠٠٢٣٥٦٤٦ USD
٥٠٠ IRR٠٫٠١١٧٨٢٣ USD
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٢٣٥٦٤٦ USD
٥٬٠٠٠ IRR٠٫١١٧٨٢٣ USD
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٢٣٥٦٤٦ USD

حوِّل الدولار الأمريكي إلى الريال الإيراني

usd
USD
irr
IRR
١ USD٤٢٬٤٣٦٫٦ IRR
٥ USD٢١٢٬١٨٣ IRR
١٠ USD٤٢٤٬٣٦٦ IRR
٢٥ USD١٬٠٦٠٬٩١٠ IRR
٥٠ USD٢٬١٢١٬٨٣٠ IRR
١٠٠ USD٤٬٢٤٣٬٦٦٠ IRR
٥٠٠ USD٢١٬٢١٨٬٣٠٠ IRR
١٬٠٠٠ USD٤٢٬٤٣٦٬٦٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ USD٢١٢٬١٨٣٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ USD٤٢٤٬٣٦٦٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى USD

1 IRR = ٠ USD

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٢٣٨٠٨٠٫٠٠٠٠٢٣٩٦٣
منخفض
٠٫٠٠٠٠٢٣٥٢٢٠٫٠٠٠٠٢٣٥٢٢
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٢٣٦٩٥٠٫٠٠٠٠٢٣٧٨٣
التقلب
٠٫٣٤٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
usd

USD - الدولار الأمريكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الأمريكي هو سعر الصرف للزوج USD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار الأمريكية هو USD. رمز العملة هو $.

More الدولار الأمريكي info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

eur

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jpy

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