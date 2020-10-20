١ IRR إلى TZS

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٦٣٠٣٣٨١٥ الشلن التنزاني

1 TZS = ١٥٫٨٦٤٥ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الشلن التنزاني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٦ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الشلن التنزاني

irr
IRR
tzs
TZS
١ IRR٠٫٠٦٣٠٣٣٨ TZS
٥ IRR٠٫٣١٥١٦٩ TZS
١٠ IRR٠٫٦٣٠٣٣٨ TZS
٢٥ IRR١٫٥٧٥٨٥ TZS
٥٠ IRR٣٫١٥١٦٩ TZS
١٠٠ IRR٦٫٣٠٣٣٨ TZS
٥٠٠ IRR٣١٫٥١٦٩ TZS
١٬٠٠٠ IRR٦٣٫٠٣٣٨ TZS
٥٬٠٠٠ IRR٣١٥٫١٦٩ TZS
١٠٬٠٠٠ IRR٦٣٠٫٣٣٨ TZS

حوِّل الشلن التنزاني إلى الريال الإيراني

tzs
TZS
irr
IRR
١ TZS١٥٫٨٦٤٥ IRR
٥ TZS٧٩٫٣٢٢٥ IRR
١٠ TZS١٥٨٫٦٤٥ IRR
٢٥ TZS٣٩٦٫٦١٣ IRR
٥٠ TZS٧٩٣٫٢٢٥ IRR
١٠٠ TZS١٬٥٨٦٫٤٥ IRR
٥٠٠ TZS٧٬٩٣٢٫٢٥ IRR
١٬٠٠٠ TZS١٥٬٨٦٤٫٥ IRR
٥٬٠٠٠ TZS٧٩٬٣٢٢٫٥ IRR
١٠٬٠٠٠ TZS١٥٨٬٦٤٥ IRR

مخطط IRR إلى TZS

1 IRR = ٠ TZS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الشلن التنزاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٦٣٤٩٨٠٫٠٦٣٤٩٨
منخفض
٠٫٠٦١١٢٦٠٫٠٦٠٧٥٥
المتوسط
٠٫٠٦٢٠٨٥٠٫٠٦١٨١٥
التقلب
٠٫٧٨٪؜٠٫٦٦٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
tzs

TZS - الشلن التنزاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشلن التنزاني هو سعر الصرف للزوج TZS إلى USD. رمز العملة لـ Tanzanian Shillings هو TZS. رمز العملة هو TSh.

More الشلن التنزاني info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

aud

IRR إلى AUD

chf

IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings