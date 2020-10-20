١ IRR إلى TWD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٧٧٣٣٤٧٢٥ الدولار الجديد التايواني

1 TWD = ١٬٢٩٣٫٠٨ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الدولار الجديد التايواني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٦ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الدولار الجديد التايواني

irr
IRR
twd
TWD
١ IRR٠٫٠٠٠٧٧٣٣٤٧ TWD
٥ IRR٠٫٠٠٣٨٦٦٧٤ TWD
١٠ IRR٠٫٠٠٧٧٣٣٤٧ TWD
٢٥ IRR٠٫٠١٩٣٣٣٧ TWD
٥٠ IRR٠٫٠٣٨٦٦٧٤ TWD
١٠٠ IRR٠٫٠٧٧٣٣٤٧ TWD
٥٠٠ IRR٠٫٣٨٦٦٧٤ TWD
١٬٠٠٠ IRR٠٫٧٧٣٣٤٧ TWD
٥٬٠٠٠ IRR٣٫٨٦٦٧٤ TWD
١٠٬٠٠٠ IRR٧٫٧٣٣٤٧ TWD

حوِّل الدولار الجديد التايواني إلى الريال الإيراني

twd
TWD
irr
IRR
١ TWD١٬٢٩٣٫٠٨ IRR
٥ TWD٦٬٤٦٥٫٤ IRR
١٠ TWD١٢٬٩٣٠٫٨ IRR
٢٥ TWD٣٢٬٣٢٧ IRR
٥٠ TWD٦٤٬٦٥٤ IRR
١٠٠ TWD١٢٩٬٣٠٨ IRR
٥٠٠ TWD٦٤٦٬٥٤٠ IRR
١٬٠٠٠ TWD١٬٢٩٣٬٠٨٠ IRR
٥٬٠٠٠ TWD٦٬٤٦٥٬٤٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ TWD١٢٬٩٣٠٬٨٠٠ IRR

مخطط IRR إلى TWD

1 IRR = ٠ TWD

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الدولار الجديد التايواني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٧٧٤٩٨٠٫٠٠٠٧٧٩٩٢
منخفض
٠٫٠٠٠٧٦٢٩٦٠٫٠٠٠٧٥٣١٨
المتوسط
٠٫٠٠٠٧٦٧٩٤٠٫٠٠٠٧٦٩٧١
التقلب
٠٫٤١٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
twd

TWD - الدولار الجديد التايواني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الجديد التايواني هو سعر الصرف للزوج TWD إلى USD. رمز العملة لـ Taiwan New Dollars هو TWD. رمز العملة هو NT$.

More الدولار الجديد التايواني info

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