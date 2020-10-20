١ IRR إلى SAR

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٨٩٠٨٦٠٢٩ الريال السعودي

1 SAR = ١١٬٢٢٥٫١ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الريال السعودي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٣٦ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الريال السعودي

irr
IRR
sar
SAR
١ IRR٠٫٠٠٠٠٨٩٠٨٦ SAR
٥ IRR٠٫٠٠٠٤٤٥٤٣ SAR
١٠ IRR٠٫٠٠٠٨٩٠٨٦ SAR
٢٥ IRR٠٫٠٠٢٢٢٧١٥ SAR
٥٠ IRR٠٫٠٠٤٤٥٤٣ SAR
١٠٠ IRR٠٫٠٠٨٩٠٨٦ SAR
٥٠٠ IRR٠٫٠٤٤٥٤٣ SAR
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٨٩٠٨٦ SAR
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٤٤٥٤٣ SAR
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٨٩٠٨٦ SAR

حوِّل الريال السعودي إلى الريال الإيراني

sar
SAR
irr
IRR
١ SAR١١٬٢٢٥٫١ IRR
٥ SAR٥٦٬١٢٥٫٥ IRR
١٠ SAR١١٢٬٢٥١ IRR
٢٥ SAR٢٨٠٬٦٢٨ IRR
٥٠ SAR٥٦١٬٢٥٥ IRR
١٠٠ SAR١٬١٢٢٬٥١٠ IRR
٥٠٠ SAR٥٬٦١٢٬٥٥٠ IRR
١٬٠٠٠ SAR١١٬٢٢٥٬١٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ SAR٥٦٬١٢٥٬٥٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ SAR١١٢٬٢٥١٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى SAR

1 IRR = ٠ SAR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الريال السعودي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٨٩٢٨٠٠٫٠٠٠٠٨٩٨٦١
منخفض
٠٫٠٠٠٠٨٨٢٠٦٠٫٠٠٠٠٨٨٢٠٦
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٨٨٨٥٥٠٫٠٠٠٠٨٩١٨٧
التقلب
٠٫٣٤٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
sar

SAR - الريال السعودي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال السعودي هو سعر الصرف للزوج SAR إلى USD. رمز العملة لـ الريالات السعودية هو SAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال السعودي info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

aud

IRR إلى AUD

chf

IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings