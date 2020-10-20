١ IRR إلى RUB

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٢١١١٢٧٥٤ الروبل الروسي

1 RUB = ٤٧٣٫٦٤٧ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الروبل الروسي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٥ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الروبل الروسي

irr
IRR
rub
RUB
١ IRR٠٫٠٠٢١١١٢٨ RUB
٥ IRR٠٫٠١٠٥٥٦٤ RUB
١٠ IRR٠٫٠٢١١١٢٨ RUB
٢٥ IRR٠٫٠٥٢٧٨١٩ RUB
٥٠ IRR٠٫١٠٥٥٦٤ RUB
١٠٠ IRR٠٫٢١١١٢٨ RUB
٥٠٠ IRR١٫٠٥٥٦٤ RUB
١٬٠٠٠ IRR٢٫١١١٢٨ RUB
٥٬٠٠٠ IRR١٠٫٥٥٦٤ RUB
١٠٬٠٠٠ IRR٢١٫١١٢٨ RUB

حوِّل الروبل الروسي إلى الريال الإيراني

rub
RUB
irr
IRR
١ RUB٤٧٣٫٦٤٧ IRR
٥ RUB٢٬٣٦٨٫٢٤ IRR
١٠ RUB٤٬٧٣٦٫٤٧ IRR
٢٥ RUB١١٬٨٤١٫٢ IRR
٥٠ RUB٢٣٬٦٨٢٫٤ IRR
١٠٠ RUB٤٧٬٣٦٤٫٧ IRR
٥٠٠ RUB٢٣٦٬٨٢٤ IRR
١٬٠٠٠ RUB٤٧٣٬٦٤٧ IRR
٥٬٠٠٠ RUB٢٬٣٦٨٬٢٤٠ IRR
١٠٬٠٠٠ RUB٤٬٧٣٦٬٤٧٠ IRR

مخطط IRR إلى RUB

1 IRR = ٠ RUB

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الروبل الروسي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢١٥٢٢٠٫٠٠٢٢٢١٥
منخفض
٠٫٠٠٢٠٣٣٥٠٫٠٠٢٠٣٣٥
المتوسط
٠٫٠٠٢١١٤٣٠٫٠٠٢١٥٧٨
التقلب
١٫٢١٪؜١٫٠٦٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
rub

RUB - الروبل الروسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبل الروسي هو سعر الصرف للزوج RUB إلى USD. رمز العملة لـ Russian Rubles هو RUB. رمز العملة هو ₽.

More الروبل الروسي info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

aud

IRR إلى AUD

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IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

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