١ IRR إلى MDL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٤٢٢٢٣١٩٨ الليو المولدوفي

1 MDL = ٢٬٣٦٨٫٣٧ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الليو المولدوفي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٣ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الليو المولدوفي

irr
IRR
mdl
MDL
١ IRR٠٫٠٠٠٤٢٢٢٣٢ MDL
٥ IRR٠٫٠٠٢١١١١٦ MDL
١٠ IRR٠٫٠٠٤٢٢٢٣٢ MDL
٢٥ IRR٠٫٠١٠٥٥٥٨ MDL
٥٠ IRR٠٫٠٢١١١١٦ MDL
١٠٠ IRR٠٫٠٤٢٢٢٣٢ MDL
٥٠٠ IRR٠٫٢١١١١٦ MDL
١٬٠٠٠ IRR٠٫٤٢٢٢٣٢ MDL
٥٬٠٠٠ IRR٢٫١١١١٦ MDL
١٠٬٠٠٠ IRR٤٫٢٢٢٣٢ MDL

حوِّل الليو المولدوفي إلى الريال الإيراني

mdl
MDL
irr
IRR
١ MDL٢٬٣٦٨٫٣٧ IRR
٥ MDL١١٬٨٤١٫٨ IRR
١٠ MDL٢٣٬٦٨٣٫٧ IRR
٢٥ MDL٥٩٬٢٠٩٫٢ IRR
٥٠ MDL١١٨٬٤١٨ IRR
١٠٠ MDL٢٣٦٬٨٣٧ IRR
٥٠٠ MDL١٬١٨٤٬١٨٠ IRR
١٬٠٠٠ MDL٢٬٣٦٨٬٣٧٠ IRR
٥٬٠٠٠ MDL١١٬٨٤١٬٨٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ MDL٢٣٬٦٨٣٬٧٠٠ IRR

مخطط IRR إلى MDL

1 IRR = ٠ MDL

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الليو المولدوفي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٤٢٦٠٣٠٫٠٠٠٤٢٧٤٥
منخفض
٠٫٠٠٠٤١٦٧٩٠٫٠٠٠٤١٥٥٠
المتوسط
٠٫٠٠٠٤٢١٢٤٠٫٠٠٠٤٢١٥٩
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
mdl

MDL - الليو المولدوفي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليو المولدوفي هو سعر الصرف للزوج MDL إلى USD. رمز العملة لـ Moldovan Lei هو MDL. رمز العملة هو lei.

More الليو المولدوفي info

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