١ IRR إلى LUF

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٨٧٩٦٠٠٩٨ Luxembourg Franc

1 LUF = ١٬١٣٦٫٨٨ IRR

LUF استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى Luxembourg Franc التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٣:٠٦ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى Luxembourg Franc

irr
IRR
luf
LUF
١ IRR٠٫٠٠٠٨٧٩٦٠١ LUF
٥ IRR٠٫٠٠٤٣٩٨ LUF
١٠ IRR٠٫٠٠٨٧٩٦٠١ LUF
٢٥ IRR٠٫٠٢١٩٩ LUF
٥٠ IRR٠٫٠٤٣٩٨ LUF
١٠٠ IRR٠٫٠٨٧٩٦٠١ LUF
٥٠٠ IRR٠٫٤٣٩٨ LUF
١٬٠٠٠ IRR٠٫٨٧٩٦٠١ LUF
٥٬٠٠٠ IRR٤٫٣٩٨ LUF
١٠٬٠٠٠ IRR٨٫٧٩٦٠١ LUF

حوِّل Luxembourg Franc إلى الريال الإيراني

luf
LUF
irr
IRR
١ LUF١٬١٣٦٫٨٨ IRR
٥ LUF٥٬٦٨٤٫٤ IRR
١٠ LUF١١٬٣٦٨٫٨ IRR
٢٥ LUF٢٨٬٤٢٢ IRR
٥٠ LUF٥٦٬٨٤٤ IRR
١٠٠ LUF١١٣٬٦٨٨ IRR
٥٠٠ LUF٥٦٨٬٤٤٠ IRR
١٬٠٠٠ LUF١٬١٣٦٬٨٨٠ IRR
٥٬٠٠٠ LUF٥٬٦٨٤٬٤٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ LUF١١٬٣٦٨٬٨٠٠ IRR

مخطط IRR إلى LUF

1 IRR = ٠ LUF

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل Luxembourg Franc

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٢٢٢٥٩٠٫٠٠٠٠٢٢٤٩٤
منخفض
٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٢٢٠٢٧٠٫٠٠٠٠٢٢٠٩٢
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
luf

LUF - Luxembourg Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Luxembourg Franc هو سعر الصرف للزوج LUF إلى USD. رمز العملة لـ Luxembourg Francs هو LUF.

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