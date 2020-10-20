١ IRR إلى KRW

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٣٢٨٠٠٣١٠ الون الكوري الجنوبي

1 KRW = ٣٠٫٤٨٧٥ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الون الكوري الجنوبي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٤ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الون الكوري الجنوبي

irr
IRR
krw
KRW
١ IRR٠٫٠٣٢٨٠٠٣ KRW
٥ IRR٠٫١٦٤٠٠٢ KRW
١٠ IRR٠٫٣٢٨٠٠٣ KRW
٢٥ IRR٠٫٨٢٠٠٠٨ KRW
٥٠ IRR١٫٦٤٠٠٢ KRW
١٠٠ IRR٣٫٢٨٠٠٣ KRW
٥٠٠ IRR١٦٫٤٠٠٢ KRW
١٬٠٠٠ IRR٣٢٫٨٠٠٣ KRW
٥٬٠٠٠ IRR١٦٤٫٠٠٢ KRW
١٠٬٠٠٠ IRR٣٢٨٫٠٠٣ KRW

حوِّل الون الكوري الجنوبي إلى الريال الإيراني

krw
KRW
irr
IRR
١ KRW٣٠٫٤٨٧٥ IRR
٥ KRW١٥٢٫٤٣٨ IRR
١٠ KRW٣٠٤٫٨٧٥ IRR
٢٥ KRW٧٦٢٫١٨٨ IRR
٥٠ KRW١٬٥٢٤٫٣٨ IRR
١٠٠ KRW٣٬٠٤٨٫٧٥ IRR
٥٠٠ KRW١٥٬٢٤٣٫٨ IRR
١٬٠٠٠ KRW٣٠٬٤٨٧٫٥ IRR
٥٬٠٠٠ KRW١٥٢٬٤٣٨ IRR
١٠٬٠٠٠ KRW٣٠٤٬٨٧٥ IRR

مخطط IRR إلى KRW

1 IRR = ٠ KRW

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الون الكوري الجنوبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٣٣٠٢٦٠٫٠٣٣٢٢٦
منخفض
٠٫٠٣٢٣٧٦٠٫٠٣١٨٠٦
المتوسط
٠٫٠٣٢٧٢٨٠٫٠٣٢٦٣٠
التقلب
٠٫٤٦٪؜٠٫٦٣٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
krw

KRW - الون الكوري الجنوبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الون الكوري الجنوبي هو سعر الصرف للزوج KRW إلى USD. رمز العملة لـ South Korean Won هو KRW. رمز العملة هو ₩.

More الون الكوري الجنوبي info

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