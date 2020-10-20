١ IRR إلى JPY

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٣٨٢٣١٣٥٤ الين الياباني

1 JPY = ٢٦١٫٥٦٥ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الين الياباني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٤ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الين الياباني

irr
IRR
jpy
JPY
١ IRR٠٫٠٠٣٨٢٣١٤ JPY
٥ IRR٠٫٠١٩١١٥٧ JPY
١٠ IRR٠٫٠٣٨٢٣١٤ JPY
٢٥ IRR٠٫٠٩٥٥٧٨٤ JPY
٥٠ IRR٠٫١٩١١٥٧ JPY
١٠٠ IRR٠٫٣٨٢٣١٤ JPY
٥٠٠ IRR١٫٩١١٥٧ JPY
١٬٠٠٠ IRR٣٫٨٢٣١٤ JPY
٥٬٠٠٠ IRR١٩٫١١٥٧ JPY
١٠٬٠٠٠ IRR٣٨٫٢٣١٤ JPY

حوِّل الين الياباني إلى الريال الإيراني

jpy
JPY
irr
IRR
١ JPY٢٦١٫٥٦٥ IRR
٥ JPY١٬٣٠٧٫٨٣ IRR
١٠ JPY٢٬٦١٥٫٦٥ IRR
٢٥ JPY٦٬٥٣٩٫١٤ IRR
٥٠ JPY١٣٬٠٧٨٫٣ IRR
١٠٠ JPY٢٦٬١٥٦٫٥ IRR
٥٠٠ JPY١٣٠٬٧٨٣ IRR
١٬٠٠٠ JPY٢٦١٬٥٦٥ IRR
٥٬٠٠٠ JPY١٬٣٠٧٬٨٣٠ IRR
١٠٬٠٠٠ JPY٢٬٦١٥٬٦٥٠ IRR

مخطط IRR إلى JPY

1 IRR = ٠ JPY

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الين الياباني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٨٣٩٥٠٫٠٠٣٨٣٩٥
منخفض
٠٫٠٠٣٦٦٨٨٠٫٠٠٣٥٧٤٥
المتوسط
٠٫٠٠٣٧٥٢١٠٫٠٠٣٧١٤٦
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٧٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
jpy

JPY - الين الياباني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الين الياباني هو سعر الصرف للزوج JPY إلى USD. رمز العملة لـ الين الياباني هو JPY. رمز العملة هو ¥.

More الين الياباني info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

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IRR إلى GBP

cad

IRR إلى CAD

aud

IRR إلى AUD

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IRR إلى CNY

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