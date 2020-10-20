١ IRR إلى ITL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٤٢٢١٩٨٦١ Italian Lira

1 ITL = ٢٣٫٦٨٥٥ IRR

ITL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى Italian Lira التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٣:٠٦ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى Italian Lira

irr
IRR
itl
ITL
١ IRR٠٫٠٤٢٢١٩٩ ITL
٥ IRR٠٫٢١١٠٩٩ ITL
١٠ IRR٠٫٤٢٢١٩٩ ITL
٢٥ IRR١٫٠٥٥٥ ITL
٥٠ IRR٢٫١١٠٩٩ ITL
١٠٠ IRR٤٫٢٢١٩٩ ITL
٥٠٠ IRR٢١٫١٠٩٩ ITL
١٬٠٠٠ IRR٤٢٫٢١٩٩ ITL
٥٬٠٠٠ IRR٢١١٫٠٩٩ ITL
١٠٬٠٠٠ IRR٤٢٢٫١٩٩ ITL

حوِّل Italian Lira إلى الريال الإيراني

itl
ITL
irr
IRR
١ ITL٢٣٫٦٨٥٥ IRR
٥ ITL١١٨٫٤٢٨ IRR
١٠ ITL٢٣٦٫٨٥٥ IRR
٢٥ ITL٥٩٢٫١٣٨ IRR
٥٠ ITL١٬١٨٤٫٢٨ IRR
١٠٠ ITL٢٬٣٦٨٫٥٥ IRR
٥٠٠ ITL١١٬٨٤٢٫٨ IRR
١٬٠٠٠ ITL٢٣٬٦٨٥٫٥ IRR
٥٬٠٠٠ ITL١١٨٬٤٢٨ IRR
١٠٬٠٠٠ ITL٢٣٦٬٨٥٥ IRR

مخطط IRR إلى ITL

1 IRR = ٠ ITL

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل Italian Lira

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٢٢٢٥٩٠٫٠٠٠٠٢٢٤٩٤
منخفض
٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٢٢٠٢٧٠٫٠٠٠٠٢٢٠٩٢
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
itl

ITL - Italian Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Italian Lira هو سعر الصرف للزوج ITL إلى USD. رمز العملة لـ Italian Lire هو ITL.

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IRR إلى USD

eur

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