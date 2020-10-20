١ IRR إلى GBP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠١٨٥٥٢٤٢٦ الجنيه البريطاني

1 GBP = ٥٣٬٩٠١٫٣ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الجنيه البريطاني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٣ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الجنيه البريطاني

irr
IRR
gbp
GBP
١ IRR٠٫٠٠٠٠١٨٥٥٢٤ GBP
٥ IRR٠٫٠٠٠٠٩٢٧٦٢١ GBP
١٠ IRR٠٫٠٠٠١٨٥٥٢٤ GBP
٢٥ IRR٠٫٠٠٠٤٦٣٨١١ GBP
٥٠ IRR٠٫٠٠٠٩٢٧٦٢١ GBP
١٠٠ IRR٠٫٠٠١٨٥٥٢٤ GBP
٥٠٠ IRR٠٫٠٠٩٢٧٦٢١ GBP
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠١٨٥٥٢٤ GBP
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٠٩٢٧٦٢١ GBP
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫١٨٥٥٢٤ GBP

حوِّل الجنيه البريطاني إلى الريال الإيراني

gbp
GBP
irr
IRR
١ GBP٥٣٬٩٠١٫٣ IRR
٥ GBP٢٦٩٬٥٠٧ IRR
١٠ GBP٥٣٩٬٠١٣ IRR
٢٥ GBP١٬٣٤٧٬٥٣٠ IRR
٥٠ GBP٢٬٦٩٥٬٠٧٠ IRR
١٠٠ GBP٥٬٣٩٠٬١٣٠ IRR
٥٠٠ GBP٢٦٬٩٥٠٬٧٠٠ IRR
١٬٠٠٠ GBP٥٣٬٩٠١٬٣٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ GBP٢٦٩٬٥٠٧٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ GBP٥٣٩٬٠١٣٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى GBP

1 IRR = ٠ GBP

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الجنيه البريطاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠١٨٨٢٦٠٫٠٠٠٠١٩٣٧٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠١٨٤٢٤٠٫٠٠٠٠١٨٤٢٤
المتوسط
٠٫٠٠٠٠١٨٦٥٣٠٫٠٠٠٠١٨٨٤٧
التقلب
٠٫٤٣٪؜٠٫٦١٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
gbp

GBP - الجنيه البريطاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه البريطاني هو سعر الصرف للزوج GBP إلى USD. رمز العملة لـ الجنيهات البريطانية هو GBP. رمز العملة هو £.

More الجنيه البريطاني info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

aud

IRR إلى AUD

chf

IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

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