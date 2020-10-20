١ IRR إلى EUR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٢١٩٥٢٠٣٦ اليورو

1 EUR = ٤٥٬٥٥٣٫٩ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى اليورو التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٢ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى اليورو

irr
IRR
eur
EUR
١ IRR٠٫٠٠٠٠٢١٩٥٢ EUR
٥ IRR٠٫٠٠٠١٠٩٧٦ EUR
١٠ IRR٠٫٠٠٠٢١٩٥٢ EUR
٢٥ IRR٠٫٠٠٠٥٤٨٨٠١ EUR
٥٠ IRR٠٫٠٠١٠٩٧٦ EUR
١٠٠ IRR٠٫٠٠٢١٩٥٢ EUR
٥٠٠ IRR٠٫٠١٠٩٧٦ EUR
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٢١٩٥٢ EUR
٥٬٠٠٠ IRR٠٫١٠٩٧٦ EUR
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٢١٩٥٢ EUR

حوِّل اليورو إلى الريال الإيراني

eur
EUR
irr
IRR
١ EUR٤٥٬٥٥٣٫٩ IRR
٥ EUR٢٢٧٬٧٦٩ IRR
١٠ EUR٤٥٥٬٥٣٩ IRR
٢٥ EUR١٬١٣٨٬٨٥٠ IRR
٥٠ EUR٢٬٢٧٧٬٦٩٠ IRR
١٠٠ EUR٤٬٥٥٥٬٣٩٠ IRR
٥٠٠ EUR٢٢٬٧٧٦٬٩٠٠ IRR
١٬٠٠٠ EUR٤٥٬٥٥٣٬٩٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ EUR٢٢٧٬٧٦٩٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ EUR٤٥٥٬٥٣٩٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى EUR

1 IRR = ٠ EUR

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل اليورو

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٢٢٢٥٩٠٫٠٠٠٠٢٢٤٩٤
منخفض
٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٢٢٠٢٧٠٫٠٠٠٠٢٢٠٩٢
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
eur

EUR - اليورو

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اليورو هو سعر الصرف للزوج EUR إلى USD. رمز العملة لـ عملات يورو هو EUR. رمز العملة هو €.

More اليورو info

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