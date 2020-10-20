١ IRR إلى DEM

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٤٢٧٤٧٤٤٤ German Deutsche Mark

1 DEM = ٢٣٬٣٩٣٫٢ IRR

DEM استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى German Deutsche Mark التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٣:٠٥ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى German Deutsche Mark

irr
IRR
dem
DEM
١ IRR٠٫٠٠٠٠٤٢٧٤٧٤ DEM
٥ IRR٠٫٠٠٠٢١٣٧٣٧ DEM
١٠ IRR٠٫٠٠٠٤٢٧٤٧٤ DEM
٢٥ IRR٠٫٠٠١٠٦٨٦٩ DEM
٥٠ IRR٠٫٠٠٢١٣٧٣٧ DEM
١٠٠ IRR٠٫٠٠٤٢٧٤٧٤ DEM
٥٠٠ IRR٠٫٠٢١٣٧٣٧ DEM
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٤٢٧٤٧٤ DEM
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٢١٣٧٣٧ DEM
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٤٢٧٤٧٤ DEM

حوِّل German Deutsche Mark إلى الريال الإيراني

dem
DEM
irr
IRR
١ DEM٢٣٬٣٩٣٫٢ IRR
٥ DEM١١٦٬٩٦٦ IRR
١٠ DEM٢٣٣٬٩٣٢ IRR
٢٥ DEM٥٨٤٬٨٣٠ IRR
٥٠ DEM١٬١٦٩٬٦٦٠ IRR
١٠٠ DEM٢٬٣٣٩٬٣٢٠ IRR
٥٠٠ DEM١١٬٦٩٦٬٦٠٠ IRR
١٬٠٠٠ DEM٢٣٬٣٩٣٬٢٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ DEM١١٦٬٩٦٦٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ DEM٢٣٣٬٩٣٢٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى DEM

1 IRR = ٠ DEM

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل German Deutsche Mark

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٢٢٢٥٩٠٫٠٠٠٠٢٢٤٩٤
منخفض
٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٢٢٠٢٧٠٫٠٠٠٠٢٢٠٩٢
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
dem

DEM - German Deutsche Mark

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة German Deutsche Mark هو سعر الصرف للزوج DEM إلى USD. رمز العملة لـ German Deutsche Marks هو DEM.

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eur

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