١ IRR إلى CNY

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠١٧٢١٦٤٢٨ اليوان الرينمنبي الصيني

1 CNY = ٥٬٨٠٨٫٤١ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى اليوان الرينمنبي الصيني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٢ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى اليوان الرينمنبي الصيني

irr
IRR
cny
CNY
١ IRR٠٫٠٠٠١٧٢١٦٤ CNY
٥ IRR٠٫٠٠٠٨٦٠٨٢١ CNY
١٠ IRR٠٫٠٠١٧٢١٦٤ CNY
٢٥ IRR٠٫٠٠٤٣٠٤١١ CNY
٥٠ IRR٠٫٠٠٨٦٠٨٢١ CNY
١٠٠ IRR٠٫٠١٧٢١٦٤ CNY
٥٠٠ IRR٠٫٠٨٦٠٨٢١ CNY
١٬٠٠٠ IRR٠٫١٧٢١٦٤ CNY
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٨٦٠٨٢١ CNY
١٠٬٠٠٠ IRR١٫٧٢١٦٤ CNY

حوِّل اليوان الرينمنبي الصيني إلى الريال الإيراني

cny
CNY
irr
IRR
١ CNY٥٬٨٠٨٫٤١ IRR
٥ CNY٢٩٬٠٤٢ IRR
١٠ CNY٥٨٬٠٨٤٫١ IRR
٢٥ CNY١٤٥٬٢١٠ IRR
٥٠ CNY٢٩٠٬٤٢٠ IRR
١٠٠ CNY٥٨٠٬٨٤١ IRR
٥٠٠ CNY٢٬٩٠٤٬٢٠٠ IRR
١٬٠٠٠ CNY٥٬٨٠٨٬٤١٠ IRR
٥٬٠٠٠ CNY٢٩٬٠٤٢٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ CNY٥٨٬٠٨٤٬١٠٠ IRR

مخطط IRR إلى CNY

1 IRR = ٠ CNY

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل اليوان الرينمنبي الصيني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١٧٣٠٢٠٫٠٠٠١٧٣٣٦
منخفض
٠٫٠٠٠١٧٠٣٣٠٫٠٠٠١٧٠٢٥
المتوسط
٠٫٠٠٠١٧١٩٢٠٫٠٠٠١٧٢٢٤
التقلب
٠٫٣٤٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
cny

CNY - اليوان الرينمنبي الصيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اليوان الرينمنبي الصيني هو سعر الصرف للزوج CNY إلى USD. رمز العملة لـ اليوان الرينمنبي الصيني هو CNY. رمز العملة هو ¥.

More اليوان الرينمنبي الصيني info

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