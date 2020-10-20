١ IRR إلى CNY

١ الريال الإيراني =
٠٫٠٠٠١٧٢١٦٤٢٨ اليوان الرينمنبي الصيني
1 CNY = ٥٬٨٠٨٫٤١ IRR
محوّل العملات مِن XE
١ الريال الإيراني =
٠٫٠٠٠١٧٢١٦٤٢٨ اليوان الرينمنبي الصيني
1 CNY = ٥٬٨٠٨٫٤١ IRR
IRR
CNY
|١ IRR
|٠٫٠٠٠١٧٢١٦٤ CNY
|٥ IRR
|٠٫٠٠٠٨٦٠٨٢١ CNY
|١٠ IRR
|٠٫٠٠١٧٢١٦٤ CNY
|٢٥ IRR
|٠٫٠٠٤٣٠٤١١ CNY
|٥٠ IRR
|٠٫٠٠٨٦٠٨٢١ CNY
|١٠٠ IRR
|٠٫٠١٧٢١٦٤ CNY
|٥٠٠ IRR
|٠٫٠٨٦٠٨٢١ CNY
|١٬٠٠٠ IRR
|٠٫١٧٢١٦٤ CNY
|٥٬٠٠٠ IRR
|٠٫٨٦٠٨٢١ CNY
|١٠٬٠٠٠ IRR
|١٫٧٢١٦٤ CNY
1 IRR = ٠ CNY
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠١٧٣٠٢
|٠٫٠٠٠١٧٣٣٦
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠١٧٠٣٣
|٠٫٠٠٠١٧٠٢٥
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٠١٧١٩٢
|٠٫٠٠٠١٧٢٢٤
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٣٤٪
|٠٫٤٩٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.More الريال الإيراني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اليوان الرينمنبي الصيني هو سعر الصرف للزوج CNY إلى USD. رمز العملة لـ اليوان الرينمنبي الصيني هو CNY. رمز العملة هو ¥.More اليوان الرينمنبي الصيني info
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