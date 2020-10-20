١ IRR إلى CLP

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٢٢٣٢٦٨٩٣ البيزو الشيلي

1 CLP = ٤٤٫٧٨٩٠ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى البيزو الشيلي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٢ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى البيزو الشيلي

irr
IRR
clp
CLP
١ IRR٠٫٠٢٢٣٢٦٩ CLP
٥ IRR٠٫١١١٦٣٤ CLP
١٠ IRR٠٫٢٢٣٢٦٩ CLP
٢٥ IRR٠٫٥٥٨١٧٢ CLP
٥٠ IRR١٫١١٦٣٤ CLP
١٠٠ IRR٢٫٢٣٢٦٩ CLP
٥٠٠ IRR١١٫١٦٣٤ CLP
١٬٠٠٠ IRR٢٢٫٣٢٦٩ CLP
٥٬٠٠٠ IRR١١١٫٦٣٤ CLP
١٠٬٠٠٠ IRR٢٢٣٫٢٦٩ CLP

حوِّل البيزو الشيلي إلى الريال الإيراني

clp
CLP
irr
IRR
١ CLP٤٤٫٧٨٩ IRR
٥ CLP٢٢٣٫٩٤٥ IRR
١٠ CLP٤٤٧٫٨٩ IRR
٢٥ CLP١٬١١٩٫٧٣ IRR
٥٠ CLP٢٬٢٣٩٫٤٥ IRR
١٠٠ CLP٤٬٤٧٨٫٩ IRR
٥٠٠ CLP٢٢٬٣٩٤٫٥ IRR
١٬٠٠٠ CLP٤٤٬٧٨٩ IRR
٥٬٠٠٠ CLP٢٢٣٬٩٤٥ IRR
١٠٬٠٠٠ CLP٤٤٧٬٨٩٠ IRR

مخطط IRR إلى CLP

1 IRR = ٠ CLP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل البيزو الشيلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٢٦٠٠٠٫٠٢٣٤٣٢
منخفض
٠٫٠٢١٣٤٩٠٫٠٢١١٩٠
المتوسط
٠٫٠٢٢٠٤٥٠٫٠٢٢١٩٨
التقلب
٠٫٧٢٪؜٠٫٨٥٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
clp

CLP - البيزو الشيلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الشيلي هو سعر الصرف للزوج CLP إلى USD. رمز العملة لـ Chilean Pesos هو CLP. رمز العملة هو $.

More البيزو الشيلي info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

aud

IRR إلى AUD

chf

IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings