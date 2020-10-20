١ IRR إلى CHF

١ الريال الإيراني =
٠٫٠٠٠٠٢١٣٢١١٦٧ الفرنك السويسري
1 CHF = ٤٦٬٩٠١٫٧ IRR
محوّل العملات مِن XE
١ الريال الإيراني =
٠٫٠٠٠٠٢١٣٢١١٦٧ الفرنك السويسري
1 CHF = ٤٦٬٩٠١٫٧ IRR
IRR
CHF
|١ IRR
|٠٫٠٠٠٠٢١٣٢١٢ CHF
|٥ IRR
|٠٫٠٠٠١٠٦٦٠٦ CHF
|١٠ IRR
|٠٫٠٠٠٢١٣٢١٢ CHF
|٢٥ IRR
|٠٫٠٠٠٥٣٣٠٢٩ CHF
|٥٠ IRR
|٠٫٠٠١٠٦٦٠٦ CHF
|١٠٠ IRR
|٠٫٠٠٢١٣٢١٢ CHF
|٥٠٠ IRR
|٠٫٠١٠٦٦٠٦ CHF
|١٬٠٠٠ IRR
|٠٫٠٢١٣٢١٢ CHF
|٥٬٠٠٠ IRR
|٠٫١٠٦٦٠٦ CHF
|١٠٬٠٠٠ IRR
|٠٫٢١٣٢١٢ CHF
1 IRR = ٠ CHF
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٠٢١٤٨٥
|٠٫٠٠٠٠٢١٩٢٢
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٠٢١٠٠٢
|٠٫٠٠٠٠٢١٠٠٢
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٠٢١١٩٨
|٠٫٠٠٠٠٢١٥١٢
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٤١٪
|٠٫٦٥٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.More الريال الإيراني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك السويسري هو سعر الصرف للزوج CHF إلى USD. رمز العملة لـ الفرانكات السويسرية هو CHF. رمز العملة هو CHF.More الفرنك السويسري info
أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.
أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.
مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالممعرفة المزيد
, ratings
, ratings
, ratings