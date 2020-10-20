١ IRR إلى CHF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٢١٣٢١١٦٧ الفرنك السويسري

1 CHF = ٤٦٬٩٠١٫٧ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الفرنك السويسري التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢١ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الفرنك السويسري

irr
IRR
chf
CHF
١ IRR٠٫٠٠٠٠٢١٣٢١٢ CHF
٥ IRR٠٫٠٠٠١٠٦٦٠٦ CHF
١٠ IRR٠٫٠٠٠٢١٣٢١٢ CHF
٢٥ IRR٠٫٠٠٠٥٣٣٠٢٩ CHF
٥٠ IRR٠٫٠٠١٠٦٦٠٦ CHF
١٠٠ IRR٠٫٠٠٢١٣٢١٢ CHF
٥٠٠ IRR٠٫٠١٠٦٦٠٦ CHF
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٢١٣٢١٢ CHF
٥٬٠٠٠ IRR٠٫١٠٦٦٠٦ CHF
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٢١٣٢١٢ CHF

حوِّل الفرنك السويسري إلى الريال الإيراني

chf
CHF
irr
IRR
١ CHF٤٦٬٩٠١٫٧ IRR
٥ CHF٢٣٤٬٥٠٩ IRR
١٠ CHF٤٦٩٬٠١٧ IRR
٢٥ CHF١٬١٧٢٬٥٤٠ IRR
٥٠ CHF٢٬٣٤٥٬٠٩٠ IRR
١٠٠ CHF٤٬٦٩٠٬١٧٠ IRR
٥٠٠ CHF٢٣٬٤٥٠٬٩٠٠ IRR
١٬٠٠٠ CHF٤٦٬٩٠١٬٧٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ CHF٢٣٤٬٥٠٩٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ CHF٤٦٩٬٠١٧٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى CHF

1 IRR = ٠ CHF

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الفرنك السويسري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٢١٤٨٥٠٫٠٠٠٠٢١٩٢٢
منخفض
٠٫٠٠٠٠٢١٠٠٢٠٫٠٠٠٠٢١٠٠٢
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٢١١٩٨٠٫٠٠٠٠٢١٥١٢
التقلب
٠٫٤١٪؜٠٫٦٥٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
chf

CHF - الفرنك السويسري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك السويسري هو سعر الصرف للزوج CHF إلى USD. رمز العملة لـ الفرانكات السويسرية هو CHF. رمز العملة هو CHF.

More الفرنك السويسري info

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