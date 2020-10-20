١ IRR إلى CAD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٣٢٢٥٩٣١٥ الدولار الكندي

1 CAD = ٣٠٬٩٩٨٫٨ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الدولار الكندي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢١ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الدولار الكندي

irr
IRR
cad
CAD
١ IRR٠٫٠٠٠٠٣٢٢٥٩٣ CAD
٥ IRR٠٫٠٠٠١٦١٢٩٧ CAD
١٠ IRR٠٫٠٠٠٣٢٢٥٩٣ CAD
٢٥ IRR٠٫٠٠٠٨٠٦٤٨٣ CAD
٥٠ IRR٠٫٠٠١٦١٢٩٧ CAD
١٠٠ IRR٠٫٠٠٣٢٢٥٩٣ CAD
٥٠٠ IRR٠٫٠١٦١٢٩٧ CAD
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٣٢٢٥٩٣ CAD
٥٬٠٠٠ IRR٠٫١٦١٢٩٧ CAD
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٣٢٢٥٩٣ CAD

حوِّل الدولار الكندي إلى الريال الإيراني

cad
CAD
irr
IRR
١ CAD٣٠٬٩٩٨٫٨ IRR
٥ CAD١٥٤٬٩٩٤ IRR
١٠ CAD٣٠٩٬٩٨٨ IRR
٢٥ CAD٧٧٤٬٩٧٠ IRR
٥٠ CAD١٬٥٤٩٬٩٤٠ IRR
١٠٠ CAD٣٬٠٩٩٬٨٨٠ IRR
٥٠٠ CAD١٥٬٤٩٩٬٤٠٠ IRR
١٬٠٠٠ CAD٣٠٬٩٩٨٬٨٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ CAD١٥٤٬٩٩٤٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ CAD٣٠٩٬٩٨٨٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى CAD

1 IRR = ٠ CAD

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الدولار الكندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٣٢٧٧٤٠٫٠٠٠٠٣٣٠١٧
منخفض
٠٫٠٠٠٠٣٢٠٣٦٠٫٠٠٠٠٣١٩٦٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٣٢٤٧٣٠٫٠٠٠٠٣٢٥٤٨
التقلب
٠٫٤٣٪؜٠٫٥٩٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
cad

CAD - الدولار الكندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الكندي هو سعر الصرف للزوج CAD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار الكندي هو CAD. رمز العملة هو $.

More الدولار الكندي info

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