١ IRR إلى BTC

١ الريال الإيراني =
٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣٩٤٩٣٨٢٣ Bitcoin
1 BTC = ٢٬٥٣٢٬٠٤٠٬٠٠٠ IRR
محوّل العملات مِن XE
١ الريال الإيراني =
٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣٩٤٩٣٨٢٣ Bitcoin
1 BTC = ٢٬٥٣٢٬٠٤٠٬٠٠٠ IRR
IRR
BTC
|١ IRR
|٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣٩٤٩٣٨ BTC
|٥ IRR
|٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠١٩٧٤٦٩ BTC
|١٠ IRR
|٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٣٩٤٩٣٨ BTC
|٢٥ IRR
|٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٩٨٧٣٤٦ BTC
|٥٠ IRR
|٠٫٠٠٠٠٠٠٠١٩٧٤٦٩ BTC
|١٠٠ IRR
|٠٫٠٠٠٠٠٠٠٣٩٤٩٣٨ BTC
|٥٠٠ IRR
|٠٫٠٠٠٠٠٠١٩٧٤٦٩ BTC
|١٬٠٠٠ IRR
|٠٫٠٠٠٠٠٠٣٩٤٩٣٨ BTC
|٥٬٠٠٠ IRR
|٠٫٠٠٠٠٠١٩٧٤٦٩ BTC
|١٠٬٠٠٠ IRR
|٠٫٠٠٠٠٠٣٩٤٩٣٨ BTC
BTC
IRR
|١ BTC
|٢٬٥٣٢٬٠٤٠٬٠٠٠ IRR
|٥ BTC
|١٢٬٦٦٠٬٢٠٠٬٠٠٠ IRR
|١٠ BTC
|٢٥٬٣٢٠٬٤٠٠٬٠٠٠ IRR
|٢٥ BTC
|٦٣٬٣٠١٬٠٠٠٬٠٠٠ IRR
|٥٠ BTC
|١٢٦٬٦٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠ IRR
|١٠٠ BTC
|٢٥٣٬٢٠٤٬٠٠٠٬٠٠٠ IRR
|٥٠٠ BTC
|١٬٢٦٦٬٠٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ IRR
|١٬٠٠٠ BTC
|٢٬٥٣٢٬٠٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ IRR
|٥٬٠٠٠ BTC
|١٢٬٦٦٠٬٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ IRR
|١٠٬٠٠٠ BTC
|٢٥٬٣٢٠٬٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ IRR
1 IRR = ٠ BTC
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠
|٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣٠٠٠٠
|٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣٠٠٠٠
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠
|٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|١٫٧٦٪
|٢٫٤٤٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.More الريال الإيراني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Bitcoin هو سعر الصرف للزوج BTC إلى USD. ليس هناك رمز ISO رسمي للعملات Bitcoins، إلا أن BTC هو المستخدم عادة. رمز العملة هو ₿.More Bitcoin info
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