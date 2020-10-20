١ IRR إلى BTC

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣٩٤٩٣٨٢٣ Bitcoin

1 BTC = ٢٬٥٣٢٬٠٤٠٬٠٠٠ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال الإيراني إلى Bitcoin التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٤٩ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى Bitcoin

irr
IRR
btc
BTC
١ IRR٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣٩٤٩٣٨ BTC
٥ IRR٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠١٩٧٤٦٩ BTC
١٠ IRR٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٣٩٤٩٣٨ BTC
٢٥ IRR٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٩٨٧٣٤٦ BTC
٥٠ IRR٠٫٠٠٠٠٠٠٠١٩٧٤٦٩ BTC
١٠٠ IRR٠٫٠٠٠٠٠٠٠٣٩٤٩٣٨ BTC
٥٠٠ IRR٠٫٠٠٠٠٠٠١٩٧٤٦٩ BTC
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٠٠٠٠٠٣٩٤٩٣٨ BTC
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٠٠٠٠٠١٩٧٤٦٩ BTC
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٠٠٠٠٠٣٩٤٩٣٨ BTC

حوِّل Bitcoin إلى الريال الإيراني

btc
BTC
irr
IRR
١ BTC٢٬٥٣٢٬٠٤٠٬٠٠٠ IRR
٥ BTC١٢٬٦٦٠٬٢٠٠٬٠٠٠ IRR
١٠ BTC٢٥٬٣٢٠٬٤٠٠٬٠٠٠ IRR
٢٥ BTC٦٣٬٣٠١٬٠٠٠٬٠٠٠ IRR
٥٠ BTC١٢٦٬٦٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠ IRR
١٠٠ BTC٢٥٣٬٢٠٤٬٠٠٠٬٠٠٠ IRR
٥٠٠ BTC١٬٢٦٦٬٠٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ IRR
١٬٠٠٠ BTC٢٬٥٣٢٬٠٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ BTC١٢٬٦٦٠٬٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ BTC٢٥٬٣٢٠٬٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى BTC

1 IRR = ٠ BTC

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل Bitcoin

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣٠٠٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣٠٠٠٠
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠
التقلب
١٫٧٦٪؜٢٫٤٤٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
btc

BTC - Bitcoin

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Bitcoin هو سعر الصرف للزوج BTC إلى USD. ليس هناك رمز ISO رسمي للعملات Bitcoins، إلا أن BTC هو المستخدم عادة. رمز العملة هو ₿.

More Bitcoin info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

aud

IRR إلى AUD

chf

IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

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