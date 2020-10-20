١ IRR إلى AWG

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٤٢٢٩٤٧٤٤ الجيلدر الأروبي أو الهولندي

1 AWG = ٢٣٬٦٤٣٫٦ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الجيلدر الأروبي أو الهولندي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٤٨ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الجيلدر الأروبي أو الهولندي

irr
IRR
awg
AWG
١ IRR٠٫٠٠٠٠٤٢٢٩٤٧ AWG
٥ IRR٠٫٠٠٠٢١١٤٧٤ AWG
١٠ IRR٠٫٠٠٠٤٢٢٩٤٧ AWG
٢٥ IRR٠٫٠٠١٠٥٧٣٧ AWG
٥٠ IRR٠٫٠٠٢١١٤٧٤ AWG
١٠٠ IRR٠٫٠٠٤٢٢٩٤٧ AWG
٥٠٠ IRR٠٫٠٢١١٤٧٤ AWG
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٤٢٢٩٤٧ AWG
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٢١١٤٧٤ AWG
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٤٢٢٩٤٧ AWG

حوِّل الجيلدر الأروبي أو الهولندي إلى الريال الإيراني

awg
AWG
irr
IRR
١ AWG٢٣٬٦٤٣٫٦ IRR
٥ AWG١١٨٬٢١٨ IRR
١٠ AWG٢٣٦٬٤٣٦ IRR
٢٥ AWG٥٩١٬٠٩٠ IRR
٥٠ AWG١٬١٨٢٬١٨٠ IRR
١٠٠ AWG٢٬٣٦٤٬٣٦٠ IRR
٥٠٠ AWG١١٬٨٢١٬٨٠٠ IRR
١٬٠٠٠ AWG٢٣٬٦٤٣٬٦٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ AWG١١٨٬٢١٨٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ AWG٢٣٦٬٤٣٦٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى AWG

1 IRR = ٠ AWG

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الجيلدر الأروبي أو الهولندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٤٢٦١٦٠٫٠٠٠٠٤٢٨٩٣
منخفض
٠٫٠٠٠٠٤٢١٠٤٠٫٠٠٠٠٤٢١٠٤
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٤٢٤١٤٠٫٠٠٠٠٤٢٥٧٢
التقلب
٠٫٣٤٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

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awg

AWG - الجيلدر الأروبي أو الهولندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجيلدر الأروبي أو الهولندي هو سعر الصرف للزوج AWG إلى USD. رمز العملة لـ Aruban or Dutch Guilders (also called Florins) هو AWG. رمز العملة هو ƒ.

More الجيلدر الأروبي أو الهولندي info

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