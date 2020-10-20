١ IRR إلى AUD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٣٥٢٦٣٣٣٢ الدولار الأسترالي

1 AUD = ٢٨٬٣٥٨٫١ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الدولار الأسترالي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢١ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الدولار الأسترالي

irr
IRR
aud
AUD
١ IRR٠٫٠٠٠٠٣٥٢٦٣٣ AUD
٥ IRR٠٫٠٠٠١٧٦٣١٧ AUD
١٠ IRR٠٫٠٠٠٣٥٢٦٣٣ AUD
٢٥ IRR٠٫٠٠٠٨٨١٥٨٣ AUD
٥٠ IRR٠٫٠٠١٧٦٣١٧ AUD
١٠٠ IRR٠٫٠٠٣٥٢٦٣٣ AUD
٥٠٠ IRR٠٫٠١٧٦٣١٧ AUD
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٣٥٢٦٣٣ AUD
٥٬٠٠٠ IRR٠٫١٧٦٣١٧ AUD
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٣٥٢٦٣٣ AUD

حوِّل الدولار الأسترالي إلى الريال الإيراني

aud
AUD
irr
IRR
١ AUD٢٨٬٣٥٨٫١ IRR
٥ AUD١٤١٬٧٩٠ IRR
١٠ AUD٢٨٣٬٥٨١ IRR
٢٥ AUD٧٠٨٬٩٥٢ IRR
٥٠ AUD١٬٤١٧٬٩٠٠ IRR
١٠٠ AUD٢٬٨٣٥٬٨١٠ IRR
٥٠٠ AUD١٤٬١٧٩٬٠٠٠ IRR
١٬٠٠٠ AUD٢٨٬٣٥٨٬١٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ AUD١٤١٬٧٩٠٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ AUD٢٨٣٬٥٨١٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى AUD

1 IRR = ٠ AUD

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الدولار الأسترالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٣٦١٦٠٠٫٠٠٠٠٣٧٢٥٩
منخفض
٠٫٠٠٠٠٣٥٢٨٠٠٫٠٠٠٠٣٥١٩٨
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٣٥٦٧١٠٫٠٠٠٠٣٦٠٦١
التقلب
٠٫٥٢٪؜٠٫٧٣٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
aud

AUD - الدولار الأسترالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الأسترالي هو سعر الصرف للزوج AUD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار الأسترالية هو AUD. رمز العملة هو $.

More الدولار الأسترالي info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

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cad

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IRR إلى CNY

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