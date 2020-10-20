١ AMD إلى ZWL

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 ֏

‏١٫٠٠ الدرام الأرميني =

٠٫٠٣٤٦٣٧٥٧١ الدولار الزيمبابوي

1 ZWL = ٢٨٫٨٧٠٤ AMD

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الدرام الأرميني إلى الدولار الزيمبابوي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٢٧ UTC

حوِّل الدرام الأرميني إلى الدولار الزيمبابوي

amd
AMD
zwl
ZWL
١ AMD٠٫٠٣٤٦٣٧٦ ZWL
٥ AMD٠٫١٧٣١٨٨ ZWL
١٠ AMD٠٫٣٤٦٣٧٦ ZWL
٢٥ AMD٠٫٨٦٥٩٣٩ ZWL
٥٠ AMD١٫٧٣١٨٨ ZWL
١٠٠ AMD٣٫٤٦٣٧٦ ZWL
٥٠٠ AMD١٧٫٣١٨٨ ZWL
١٬٠٠٠ AMD٣٤٫٦٣٧٦ ZWL
٥٬٠٠٠ AMD١٧٣٫١٨٨ ZWL
١٠٬٠٠٠ AMD٣٤٦٫٣٧٦ ZWL

حوِّل الدولار الزيمبابوي إلى الدرام الأرميني

zwl
ZWL
amd
AMD
١ ZWL٢٨٫٨٧٠٤ AMD
٥ ZWL١٤٤٫٣٥٢ AMD
١٠ ZWL٢٨٨٫٧٠٤ AMD
٢٥ ZWL٧٢١٫٧٦ AMD
٥٠ ZWL١٬٤٤٣٫٥٢ AMD
١٠٠ ZWL٢٬٨٨٧٫٠٤ AMD
٥٠٠ ZWL١٤٬٤٣٥٫٢ AMD
١٬٠٠٠ ZWL٢٨٬٨٧٠٫٤ AMD
٥٬٠٠٠ ZWL١٤٤٬٣٥٢ AMD
١٠٬٠٠٠ ZWL٢٨٨٬٧٠٤ AMD

مخطط AMD إلى ZWL

1 AMD = ٠ ZWL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الدرام الأرميني مقابل الدولار الزيمبابوي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٣٥٩٧٣٧٩٫٧٤٣
منخفض
٠٫٠٣٤٦٣٧٠٫٠٣٤٢٧٨
المتوسط
٠٫٠٣٥١٤٦٢٢٫٣٩٩
التقلب
١٫٠٣٪؜٨١٫٣٧٪؜

معلومات العملات

amd

AMD - الدرام الأرميني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.

More الدرام الأرميني info
zwl

ZWL - الدولار الزيمبابوي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الزيمبابوي هو سعر الصرف للزوج ZWL إلى USD. رمز العملة لـ Zimbabwean Dollars هو ZWL. رمز العملة هو $.

More الدولار الزيمبابوي info

أزواج العملات الدرام الأرميني (AMD) الشهيرة

usd

AMD إلى USD

eur

AMD إلى EUR

gbp

AMD إلى GBP

jpy

AMD إلى JPY

cad

AMD إلى CAD

aud

AMD إلى AUD

chf

AMD إلى CHF

cny

AMD إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings