١ AMD إلى VEB

١٫٠٠ الدرام الأرميني =
٩٬٣٨٣٬٥٠٧٫٨٨ البوليفار الفنزويلي
1 VEB = ٠٫٠٠٠٠٠٠١٠٦٥٧٠ AMD
VEB استُبدِلَت بـ VEF
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ الدرام الأرميني =
٩٬٣٨٣٬٥٠٧٫٨٨ البوليفار الفنزويلي
1 VEB = ٠٫٠٠٠٠٠٠١٠٦٥٧٠ AMD
VEB استُبدِلَت بـ VEF
AMD
VEB
|١ AMD
|٩٬٣٨٣٬٥١٠ VEB
|٥ AMD
|٤٦٬٩١٧٬٥٠٠ VEB
|١٠ AMD
|٩٣٬٨٣٥٬١٠٠ VEB
|٢٥ AMD
|٢٣٤٬٥٨٨٬٠٠٠ VEB
|٥٠ AMD
|٤٦٩٬١٧٥٬٠٠٠ VEB
|١٠٠ AMD
|٩٣٨٬٣٥١٬٠٠٠ VEB
|٥٠٠ AMD
|٤٬٦٩١٬٧٥٠٬٠٠٠ VEB
|١٬٠٠٠ AMD
|٩٬٣٨٣٬٥١٠٬٠٠٠ VEB
|٥٬٠٠٠ AMD
|٤٦٬٩١٧٬٥٠٠٬٠٠٠ VEB
|١٠٬٠٠٠ AMD
|٩٣٬٨٣٥٬١٠٠٬٠٠٠ VEB
1 AMD = ٠ VEB
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٩٬٦١٣٫٨
|٩٬٦١٣٫٨
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٩٬٣٥٠٫٠
|٩٬١٥٠٫٧
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٩٬٤٢٢٫٩
|٩٬٣٩٩٫٣
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٥٧٪
|٠٫٤٦٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.More الدرام الأرميني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفار الفنزويلي هو سعر الصرف للزوج VEB إلى USD. رمز العملة لـ Venezuelan Bolívares هو VEB.More البوليفار الفنزويلي info
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