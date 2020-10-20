١ AMD إلى VEB

محوّل العملات مِن XE

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1 ֏

‏١٫٠٠ الدرام الأرميني =

‏٩٬٣٨٣٬٥٠٧٫٨٨ البوليفار الفنزويلي

1 VEB = ٠٫٠٠٠٠٠٠١٠٦٥٧٠ AMD

VEB استُبدِلَت بـ VEF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الدرام الأرميني إلى البوليفار الفنزويلي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٢٦ UTC

حوِّل الدرام الأرميني إلى البوليفار الفنزويلي

amd
AMD
veb
VEB
١ AMD٩٬٣٨٣٬٥١٠ VEB
٥ AMD٤٦٬٩١٧٬٥٠٠ VEB
١٠ AMD٩٣٬٨٣٥٬١٠٠ VEB
٢٥ AMD٢٣٤٬٥٨٨٬٠٠٠ VEB
٥٠ AMD٤٦٩٬١٧٥٬٠٠٠ VEB
١٠٠ AMD٩٣٨٬٣٥١٬٠٠٠ VEB
٥٠٠ AMD٤٬٦٩١٬٧٥٠٬٠٠٠ VEB
١٬٠٠٠ AMD٩٬٣٨٣٬٥١٠٬٠٠٠ VEB
٥٬٠٠٠ AMD٤٦٬٩١٧٬٥٠٠٬٠٠٠ VEB
١٠٬٠٠٠ AMD٩٣٬٨٣٥٬١٠٠٬٠٠٠ VEB

حوِّل البوليفار الفنزويلي إلى الدرام الأرميني

veb
VEB
amd
AMD
١ VEB٠٫٠٠٠٠٠٠١٠٦٥٧ AMD
٥ VEB٠٫٠٠٠٠٠٠٥٣٢٨٥ AMD
١٠ VEB٠٫٠٠٠٠٠١٠٦٥٧ AMD
٢٥ VEB٠٫٠٠٠٠٠٢٦٦٤٢٥ AMD
٥٠ VEB٠٫٠٠٠٠٠٥٣٢٨٥ AMD
١٠٠ VEB٠٫٠٠٠٠١٠٦٥٧ AMD
٥٠٠ VEB٠٫٠٠٠٠٥٣٢٨٥ AMD
١٬٠٠٠ VEB٠٫٠٠٠١٠٦٥٧ AMD
٥٬٠٠٠ VEB٠٫٠٠٠٥٣٢٨٥ AMD
١٠٬٠٠٠ VEB٠٫٠٠١٠٦٥٧ AMD

مخطط AMD إلى VEB

1 AMD = ٠ VEB

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إحصاءات 1 الدرام الأرميني مقابل البوليفار الفنزويلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٩٬٦١٣٫٨٩٬٦١٣٫٨
منخفض
٩٬٣٥٠٫٠٩٬١٥٠٫٧
المتوسط
٩٬٤٢٢٫٩٩٬٣٩٩٫٣
التقلب
٠٫٥٧٪؜٠٫٤٦٪؜

معلومات العملات

amd

AMD - الدرام الأرميني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.

More الدرام الأرميني info
veb

VEB - البوليفار الفنزويلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفار الفنزويلي هو سعر الصرف للزوج VEB إلى USD. رمز العملة لـ Venezuelan Bolívares هو VEB.

More البوليفار الفنزويلي info

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