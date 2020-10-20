١ AMD إلى ROL

١٫٠٠ الدرام الأرميني =
١١٨٫٧٩٥٠٩ Romanian Leu
1 ROL = ٠٫٠٠٨٤١٧٨٦ AMD
ROL استُبدِلَت بـ RON
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ الدرام الأرميني =
١١٨٫٧٩٥٠٩ Romanian Leu
1 ROL = ٠٫٠٠٨٤١٧٨٦ AMD
ROL استُبدِلَت بـ RON
AMD
ROL
|١ AMD
|١١٨٫٧٩٥ ROL
|٥ AMD
|٥٩٣٫٩٧٥ ROL
|١٠ AMD
|١٬١٨٧٫٩٥ ROL
|٢٥ AMD
|٢٬٩٦٩٫٨٨ ROL
|٥٠ AMD
|٥٬٩٣٩٫٧٥ ROL
|١٠٠ AMD
|١١٬٨٧٩٫٥ ROL
|٥٠٠ AMD
|٥٩٬٣٩٧٫٥ ROL
|١٬٠٠٠ AMD
|١١٨٬٧٩٥ ROL
|٥٬٠٠٠ AMD
|٥٩٣٬٩٧٥ ROL
|١٠٬٠٠٠ AMD
|١٬١٨٧٬٩٥٠ ROL
1 AMD = ٠ ROL
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠١٢٠٧٠
|٠٫٠١٢٠٨٥
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠١١٨٢٤
|٠٫٠١١٧٧٤
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠١١٩٧٥
|٠٫٠١١٩٣٥
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٥١٪
|٠٫٥١٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.More الدرام الأرميني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Romanian Leu هو سعر الصرف للزوج ROL إلى USD. رمز العملة لـ Romanian Lei هو ROL.
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