١ AMD إلى ROL

محوّل العملات مِن XE

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1 ֏

‏١٫٠٠ الدرام الأرميني =

١١٨٫٧٩٥٠٩ Romanian Leu

1 ROL = ٠٫٠٠٨٤١٧٨٦ AMD

ROL استُبدِلَت بـ RON

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الدرام الأرميني إلى Romanian Leu التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:١٦ UTC

حوِّل الدرام الأرميني إلى Romanian Leu

amd
AMD
rol
ROL
١ AMD١١٨٫٧٩٥ ROL
٥ AMD٥٩٣٫٩٧٥ ROL
١٠ AMD١٬١٨٧٫٩٥ ROL
٢٥ AMD٢٬٩٦٩٫٨٨ ROL
٥٠ AMD٥٬٩٣٩٫٧٥ ROL
١٠٠ AMD١١٬٨٧٩٫٥ ROL
٥٠٠ AMD٥٩٬٣٩٧٫٥ ROL
١٬٠٠٠ AMD١١٨٬٧٩٥ ROL
٥٬٠٠٠ AMD٥٩٣٬٩٧٥ ROL
١٠٬٠٠٠ AMD١٬١٨٧٬٩٥٠ ROL

حوِّل Romanian Leu إلى الدرام الأرميني

rol
ROL
amd
AMD
١ ROL٠٫٠٠٨٤١٧٨٦ AMD
٥ ROL٠٫٠٤٢٠٨٩٣ AMD
١٠ ROL٠٫٠٨٤١٧٨٦ AMD
٢٥ ROL٠٫٢١٠٤٤٦ AMD
٥٠ ROL٠٫٤٢٠٨٩٣ AMD
١٠٠ ROL٠٫٨٤١٧٨٦ AMD
٥٠٠ ROL٤٫٢٠٨٩٣ AMD
١٬٠٠٠ ROL٨٫٤١٧٨٦ AMD
٥٬٠٠٠ ROL٤٢٫٠٨٩٣ AMD
١٠٬٠٠٠ ROL٨٤٫١٧٨٦ AMD

مخطط AMD إلى ROL

1 AMD = ٠ ROL

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إحصاءات 1 الدرام الأرميني مقابل Romanian Leu

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٢٠٧٠٠٫٠١٢٠٨٥
منخفض
٠٫٠١١٨٢٤٠٫٠١١٧٧٤
المتوسط
٠٫٠١١٩٧٥٠٫٠١١٩٣٥
التقلب
٠٫٥١٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

amd

AMD - الدرام الأرميني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.

More الدرام الأرميني info
rol

ROL - Romanian Leu

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Romanian Leu هو سعر الصرف للزوج ROL إلى USD. رمز العملة لـ Romanian Lei هو ROL.

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