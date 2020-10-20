١ AMD إلى MGF

محوّل العملات مِن XE

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1 ֏

‏١٫٠٠ الدرام الأرميني =

٥٨٫٨٢٤٢٩٠ Malagasy Franc

1 MGF = ٠٫٠١٦٩٩٩٨ AMD

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الدرام الأرميني إلى Malagasy Franc التحويل آخر تحديث: ٢٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٤٣ UTC

حوِّل الدرام الأرميني إلى Malagasy Franc

amd
AMD
mgf
MGF
١ AMD٥٨٫٨٢٤٣ MGF
٥ AMD٢٩٤٫١٢١ MGF
١٠ AMD٥٨٨٫٢٤٣ MGF
٢٥ AMD١٬٤٧٠٫٦١ MGF
٥٠ AMD٢٬٩٤١٫٢١ MGF
١٠٠ AMD٥٬٨٨٢٫٤٣ MGF
٥٠٠ AMD٢٩٬٤١٢٫١ MGF
١٬٠٠٠ AMD٥٨٬٨٢٤٫٣ MGF
٥٬٠٠٠ AMD٢٩٤٬١٢١ MGF
١٠٬٠٠٠ AMD٥٨٨٬٢٤٣ MGF

حوِّل Malagasy Franc إلى الدرام الأرميني

mgf
MGF
amd
AMD
١ MGF٠٫٠١٦٩٩٩٨ AMD
٥ MGF٠٫٠٨٤٩٩٨٩ AMD
١٠ MGF٠٫١٦٩٩٩٨ AMD
٢٥ MGF٠٫٤٢٤٩٩٥ AMD
٥٠ MGF٠٫٨٤٩٩٨٩ AMD
١٠٠ MGF١٫٦٩٩٩٨ AMD
٥٠٠ MGF٨٫٤٩٩٨٩ AMD
١٬٠٠٠ MGF١٦٫٩٩٩٨ AMD
٥٬٠٠٠ MGF٨٤٫٩٩٨٩ AMD
١٠٬٠٠٠ MGF١٦٩٫٩٩٨ AMD

مخطط AMD إلى MGF

1 AMD = ٠ MGF

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إحصاءات 1 الدرام الأرميني مقابل Malagasy Franc

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١١٫٨٨٣١١٫٨٨٣
منخفض
١١٫٤٧٧١١٫٣٦٤
المتوسط
١١٫٦٣٠١١٫٥٥٥
التقلب
٠٫٨٥٪؜٠٫٦٢٪؜

معلومات العملات

amd

AMD - الدرام الأرميني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.

More الدرام الأرميني info
mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

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