١ AMD إلى ITL

محوّل العملات مِن XE

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1 ֏

‏١٫٠٠ الدرام الأرميني =

٤٫٦٢٤٩٨٣٢ Italian Lira

1 ITL = ٠٫٢١٦٢١٧ AMD

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الدرام الأرميني إلى Italian Lira التحويل آخر تحديث: ٢٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٤٣ UTC

حوِّل الدرام الأرميني إلى Italian Lira

amd
AMD
itl
ITL
١ AMD٤٫٦٢٤٩٨ ITL
٥ AMD٢٣٫١٢٤٩ ITL
١٠ AMD٤٦٫٢٤٩٨ ITL
٢٥ AMD١١٥٫٦٢٥ ITL
٥٠ AMD٢٣١٫٢٤٩ ITL
١٠٠ AMD٤٦٢٫٤٩٨ ITL
٥٠٠ AMD٢٬٣١٢٫٤٩ ITL
١٬٠٠٠ AMD٤٬٦٢٤٫٩٨ ITL
٥٬٠٠٠ AMD٢٣٬١٢٤٫٩ ITL
١٠٬٠٠٠ AMD٤٦٬٢٤٩٫٨ ITL

حوِّل Italian Lira إلى الدرام الأرميني

itl
ITL
amd
AMD
١ ITL٠٫٢١٦٢١٧ AMD
٥ ITL١٫٠٨١٠٩ AMD
١٠ ITL٢٫١٦٢١٧ AMD
٢٥ ITL٥٫٤٠٥٤٣ AMD
٥٠ ITL١٠٫٨١٠٩ AMD
١٠٠ ITL٢١٫٦٢١٧ AMD
٥٠٠ ITL١٠٨٫١٠٩ AMD
١٬٠٠٠ ITL٢١٦٫٢١٧ AMD
٥٬٠٠٠ ITL١٬٠٨١٫٠٩ AMD
١٠٬٠٠٠ ITL٢٬١٦٢٫١٧ AMD

مخطط AMD إلى ITL

1 AMD = ٠ ITL

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إحصاءات 1 الدرام الأرميني مقابل Italian Lira

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٤٢٥٢٠٫٠٠٢٤٢٨٧
منخفض
٠٫٠٠٢٣٥٤٥٠٫٠٠٢٣٥٤٥
المتوسط
٠٫٠٠٢٣٨٨٧٠٫٠٠٢٣٩٦٠
التقلب
٠٫٣٩٪؜٠٫٤٤٪؜

معلومات العملات

amd

AMD - الدرام الأرميني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.

More الدرام الأرميني info
itl

ITL - Italian Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Italian Lira هو سعر الصرف للزوج ITL إلى USD. رمز العملة لـ Italian Lire هو ITL.

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