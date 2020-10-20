١ AMD إلى GHC

١٫٠٠ الدرام الأرميني =
٤٠٤٫٨١٧١٦ Ghanaian Cedi
1 GHC = ٠٫٠٠٢٤٧٠٢٥ AMD
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ الدرام الأرميني =
٤٠٤٫٨١٧١٦ Ghanaian Cedi
1 GHC = ٠٫٠٠٢٤٧٠٢٥ AMD
AMD
GHC
|١ AMD
|٤٠٤٫٨١٧ GHC
|٥ AMD
|٢٬٠٢٤٫٠٩ GHC
|١٠ AMD
|٤٬٠٤٨٫١٧ GHC
|٢٥ AMD
|١٠٬١٢٠٫٤ GHC
|٥٠ AMD
|٢٠٬٢٤٠٫٩ GHC
|١٠٠ AMD
|٤٠٬٤٨١٫٧ GHC
|٥٠٠ AMD
|٢٠٢٬٤٠٩ GHC
|١٬٠٠٠ AMD
|٤٠٤٬٨١٧ GHC
|٥٬٠٠٠ AMD
|٢٬٠٢٤٬٠٩٠ GHC
|١٠٬٠٠٠ AMD
|٤٬٠٤٨٬١٧٠ GHC
1 AMD = ٠ GHC
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٤٠٥٥٤
|٠٫٠٤٠٥٥٤
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٤٠٠٢٢
|٠٫٠٣٧٩١١
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٤٠٣٣٦
|٠٫٠٣٩٦٣٣
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٤٠٪
|٠٫٣٩٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.More الدرام الأرميني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Ghanaian Cedi هو سعر الصرف للزوج GHC إلى USD. رمز العملة لـ Ghanaian Cedis هو GHC. رمز العملة هو ₵.
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