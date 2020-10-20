١ AMD إلى FRF

١٫٠٠ الدرام الأرميني =
٠٫٠١٥٢٦١٠٥٥ French Franc
1 FRF = ٦٥٫٥٢٦٣ AMD
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ الدرام الأرميني =
٠٫٠١٥٢٦١٠٥٥ French Franc
1 FRF = ٦٥٫٥٢٦٣ AMD
AMD
FRF
|١ AMD
|٠٫٠١٥٢٦١١ FRF
|٥ AMD
|٠٫٠٧٦٣٠٥٣ FRF
|١٠ AMD
|٠٫١٥٢٦١١ FRF
|٢٥ AMD
|٠٫٣٨١٥٢٦ FRF
|٥٠ AMD
|٠٫٧٦٣٠٥٣ FRF
|١٠٠ AMD
|١٫٥٢٦١١ FRF
|٥٠٠ AMD
|٧٫٦٣٠٥٣ FRF
|١٬٠٠٠ AMD
|١٥٫٢٦١١ FRF
|٥٬٠٠٠ AMD
|٧٦٫٣٠٥٣ FRF
|١٠٬٠٠٠ AMD
|١٥٢٫٦١١ FRF
1 AMD = ٠ FRF
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٢٤٠٣٧
|٠٫٠٠٢٤٢٥٢
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٢٣١١٦
|٠٫٠٠٢٣١١٦
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٢٣٥٣٤
|٠٫٠٠٢٣٧٩٧
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٤٣٪
|٠٫٤٢٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.More الدرام الأرميني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة French Franc هو سعر الصرف للزوج FRF إلى USD. رمز العملة لـ French Francs هو FRF.
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