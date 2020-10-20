١ AMD إلى FRF

محوّل العملات مِن XE

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1 ֏

‏١٫٠٠ الدرام الأرميني =

٠٫٠١٥٢٦١٠٥٥ French Franc

1 FRF = ٦٥٫٥٢٦٣ AMD

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الدرام الأرميني إلى French Franc التحويل آخر تحديث: ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤، ٢٣:٢٠ UTC

حوِّل الدرام الأرميني إلى French Franc

amd
AMD
frf
FRF
١ AMD٠٫٠١٥٢٦١١ FRF
٥ AMD٠٫٠٧٦٣٠٥٣ FRF
١٠ AMD٠٫١٥٢٦١١ FRF
٢٥ AMD٠٫٣٨١٥٢٦ FRF
٥٠ AMD٠٫٧٦٣٠٥٣ FRF
١٠٠ AMD١٫٥٢٦١١ FRF
٥٠٠ AMD٧٫٦٣٠٥٣ FRF
١٬٠٠٠ AMD١٥٫٢٦١١ FRF
٥٬٠٠٠ AMD٧٦٫٣٠٥٣ FRF
١٠٬٠٠٠ AMD١٥٢٫٦١١ FRF

حوِّل French Franc إلى الدرام الأرميني

frf
FRF
amd
AMD
١ FRF٦٥٫٥٢٦٣ AMD
٥ FRF٣٢٧٫٦٣١ AMD
١٠ FRF٦٥٥٫٢٦٣ AMD
٢٥ FRF١٬٦٣٨٫١٦ AMD
٥٠ FRF٣٬٢٧٦٫٣١ AMD
١٠٠ FRF٦٬٥٥٢٫٦٣ AMD
٥٠٠ FRF٣٢٬٧٦٣٫١ AMD
١٬٠٠٠ FRF٦٥٬٥٢٦٫٣ AMD
٥٬٠٠٠ FRF٣٢٧٬٦٣١ AMD
١٠٬٠٠٠ FRF٦٥٥٬٢٦٣ AMD

مخطط AMD إلى FRF

1 AMD = ٠ FRF

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إحصاءات 1 الدرام الأرميني مقابل French Franc

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٤٠٣٧٠٫٠٠٢٤٢٥٢
منخفض
٠٫٠٠٢٣١١٦٠٫٠٠٢٣١١٦
المتوسط
٠٫٠٠٢٣٥٣٤٠٫٠٠٢٣٧٩٧
التقلب
٠٫٤٣٪؜٠٫٤٢٪؜

معلومات العملات

amd

AMD - الدرام الأرميني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.

More الدرام الأرميني info
frf

FRF - French Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة French Franc هو سعر الصرف للزوج FRF إلى USD. رمز العملة لـ French Francs هو FRF.

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