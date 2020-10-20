١ AMD إلى DEM

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 ֏

‏١٫٠٠ الدرام الأرميني =

٠٫٠٠٤٥٥٠١٠٨٦ German Deutsche Mark

1 DEM = ٢١٩٫٧٧٥ AMD

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الدرام الأرميني إلى German Deutsche Mark التحويل آخر تحديث: ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤، ٢٣:١٩ UTC

حوِّل الدرام الأرميني إلى German Deutsche Mark

amd
AMD
dem
DEM
١ AMD٠٫٠٠٤٥٥٠١١ DEM
٥ AMD٠٫٠٢٢٧٥٠٥ DEM
١٠ AMD٠٫٠٤٥٥٠١١ DEM
٢٥ AMD٠٫١١٣٧٥٣ DEM
٥٠ AMD٠٫٢٢٧٥٠٥ DEM
١٠٠ AMD٠٫٤٥٥٠١١ DEM
٥٠٠ AMD٢٫٢٧٥٠٥ DEM
١٬٠٠٠ AMD٤٫٥٥٠١١ DEM
٥٬٠٠٠ AMD٢٢٫٧٥٠٥ DEM
١٠٬٠٠٠ AMD٤٥٫٥٠١١ DEM

حوِّل German Deutsche Mark إلى الدرام الأرميني

dem
DEM
amd
AMD
١ DEM٢١٩٫٧٧٥ AMD
٥ DEM١٬٠٩٨٫٨٧ AMD
١٠ DEM٢٬١٩٧٫٧٥ AMD
٢٥ DEM٥٬٤٩٤٫٣٧ AMD
٥٠ DEM١٠٬٩٨٨٫٧ AMD
١٠٠ DEM٢١٬٩٧٧٫٥ AMD
٥٠٠ DEM١٠٩٬٨٨٧ AMD
١٬٠٠٠ DEM٢١٩٬٧٧٥ AMD
٥٬٠٠٠ DEM١٬٠٩٨٬٨٧٠ AMD
١٠٬٠٠٠ DEM٢٬١٩٧٬٧٥٠ AMD

مخطط AMD إلى DEM

1 AMD = ٠ DEM

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الدرام الأرميني مقابل German Deutsche Mark

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٤٠٣٧٠٫٠٠٢٤٢٥٢
منخفض
٠٫٠٠٢٣١١٦٠٫٠٠٢٣١١٦
المتوسط
٠٫٠٠٢٣٥٣٤٠٫٠٠٢٣٧٩٧
التقلب
٠٫٤٣٪؜٠٫٤٢٪؜

معلومات العملات

amd

AMD - الدرام الأرميني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.

More الدرام الأرميني info
dem

DEM - German Deutsche Mark

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة German Deutsche Mark هو سعر الصرف للزوج DEM إلى USD. رمز العملة لـ German Deutsche Marks هو DEM.

أزواج العملات الدرام الأرميني (AMD) الشهيرة

usd

AMD إلى USD

eur

AMD إلى EUR

gbp

AMD إلى GBP

jpy

AMD إلى JPY

cad

AMD إلى CAD

aud

AMD إلى AUD

chf

AMD إلى CHF

cny

AMD إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings