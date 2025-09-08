قارن سعر صرف Piraeus Bank EUR مع CNY

تأسس بنك بيريوس عام 1916 في أثينا، وهو بنك يوناني رائد يقدم خدمات التجزئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المصرفية للشركات، والتجارة وإدارة النقد، والخزانة، والخدمات الرقمية، مع نقاط قوة في الشحن، والسياحة، والأغذية الزراعية، والطاقة.