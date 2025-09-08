قارن سعر صرف Montepio EUR مع JPY

يعود تاريخ بنك كايكسا إيكونوميكا مونتيبيو جيرال إلى عام ١٨٤٤ في لشبونة، وهو بنكٌ تعاونيٌّ عريق. يُقدّم البنك خدماتٍ مصرفيةً للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة - ودائع، ورهون عقارية، وإقراضًا للأفراد والشركات، ومدفوعات، وخدماتٍ رقمية - إلى جانب دعم الاقتصاد الاجتماعي، مُقدّمًا خدماته للأعضاء والمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.