قارن سعر صرف MagNet Bank HUF مع CHF
هل تفكر في استخدام MagNet Bank لتحويل أموالك من HUF إلى CHF؟ قارن أسعار الصرف والرسوم مع MagNet Bank لاكتشاف فرص توفيرك المحتملة مع Xe.
|المزود
|سعر الصرف
|رسوم التحويل
|المستلم يحصل على
0.002300
|Ft0
CHF2.30إرسال الآن
لا تتوفر لدينا بعد أسعار MagNet Bank لهذا الزوج من العملات، لكن لا يزال بإمكانك مقارنة عرض سعر من MagNet Bank بسعر Xe المباشر لمعرفة التوفير المحتمل. عد لاحقًا، فنحن نعمل باستمرار على توسيع بياناتنا لتقديم المزيد من الأسعار.
حول MagNet Bank Zrt
تأسس بنك ماجنت في بودابست عام ١٩٩٥، وأُعيدت تسميته عام ٢٠١٠، وهو بنك عالمي قائم على القيم. يقدم البنك خدمات مصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، تشمل الحسابات والبطاقات والقروض والمدفوعات والخدمات الرقمية، معززًا الشفافية والتأثير المجتمعي من خلال برامج موجهة نحو العملاء.
ما مدى سرعة تحويل MagNet Bank HUF إلى CHF؟
تختلف أوقات تسليم التحويلات الدولية باستخدام MagNet Bank من المجر إلى سويسرا باختلاف طريقة الدفع وتوقيت المعاملة. عادةً، تستغرق التحويلات المصرفية الدولية من يوم إلى خمسة أيام عمل. قد تؤثر عوامل مثل العطلات الرسمية والفحوصات الأمنية على التسليم. يُرجى مراجعة مواعيد التسليم المحددة لـ MagNet Bank Zrt لتجنب أي تأخير.
ما هي رسوم التحويل من MagNet Bank إلى ؟
تعتمد تكاليف تحويل الأموال الدولي من MagNet Bank إلى CHF على عوامل مثل مبلغ التحويل. عادةً، تكون التحويلات الكبيرة برسوم أقل وأسعار صرف أفضل. راجع جدول المقارنة لمقارنة رسوم MagNet Bank مع رسوم Xe.
الأسئلة الشائعة
قد يتضمن سعر الصرف الذي يقدمه MagNet Bank لتحويل الفورنت المجري (HUF) إلى الفرنك السويسري (CHF) هامشًا أعلى من متوسط سعر السوق الحقيقي. هذا يعني أنك قد تحصل على الفرنك السويسري أقل من المتوقع. استخدم جدول المقارنة لدينا لمقارنة سعر MagNet Bank مع Xe ومقدمي الخدمات الآخرين.
قد يفرض MagNet Bank رسوم تحويل ثابتة، أو رسومًا بنسبة مئوية، أو كليهما، حسب طريقة التحويل ووجهة التحويل. تؤثر هذه الرسوم، بالإضافة إلى سعر الصرف، على المبلغ الذي يتلقاه المستلم. توضح أداتنا التكلفة الإجمالية لتتمكن من مقارنتها بخيارات أخرى مثل Xe.
عادةً ما تستغرق التحويلات من الفورنت المجري إلى الفرنك السويسري باستخدام MagNet Bank من يوم إلى خمسة أيام عمل. يعتمد التوقيت على أوقات الإغلاق، والعطلات الرسمية، وبلد المقصد، ووقت معالجة البنك المُستلِم. يوفر Xe خدمة التوصيل في نفس اليوم لمعظم التحويلات.
قد يفرض بنك MagNet Bank حدودًا يومية أو لكل تحويل للتحويلات الدولية. قد تحتاج أيضًا إلى زيارة أحد فروعنا للمبالغ الكبيرة. يدعم Xe حدودًا أعلى للتحويل عبر الإنترنت، مما يوفر مرونة وسهولة عند تحويل مبالغ كبيرة دوليًا.
قد يُحدِّث العديد من مُقدِّمي الخدمات، بما في ذلك MagNet Bank، أسعار صرف عملاتهم بناءً على ظروف السوق. مع ذلك، قد تُحدَّد الأسعار مرة واحدة يوميًا أو تُعَدَّل بوتيرة أقل من أسعار خدمات صرف العملات المُخصَّصة. يُحدِّث Xe الأسعار مباشرةً، مما يمنحك تحكُّمًا أكبر في وقت الإرسال.