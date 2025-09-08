قارن سعر صرف Lloyds GBP مع CNY

تأسس بنك لويدز عام ١٧٦٥، ويقع مقره الرئيسي في لندن، المملكة المتحدة. وبصفته أحد أكبر وأعرق المؤسسات المالية في المملكة المتحدة، يخدم لويدز ملايين العملاء من خلال شبكة فروع وخدمات مصرفية رقمية. وبفضل حضوره القوي في قطاع الخدمات المصرفية الشخصية والتجارية والتجارية، يقدم لويدز مجموعة شاملة من الخدمات المالية، تشمل الخدمات المصرفية اليومية، والرهون العقارية، والادخار، والقروض، وإدارة الثروات، وحلول الخدمات المصرفية للشركات. يُعد بنك لويدز جزءًا من مجموعة لويدز المصرفية، إحدى أبرز مقدمي الخدمات المالية في المملكة المتحدة.