قارن سعر صرف LHV Bank EUR مع GBP
هل تفكر في استخدام LHV Bank لتحويل أموالك من EUR إلى GBP؟ قارن أسعار الصرف والرسوم مع LHV Bank لاكتشاف فرص توفيرك المحتملة مع Xe.
تحدث مع خبير عملات اليوم. يمكننا تقديم أسعار أفضل من المنافسين.
|المزود
|سعر الصرف
|رسوم التحويل
|المستلم يحصل على
0.856000
|€0
£856.00إرسال الآن
لا تتوفر لدينا بعد أسعار LHV Bank لهذا الزوج من العملات، لكن لا يزال بإمكانك مقارنة عرض سعر من LHV Bank بسعر Xe المباشر لمعرفة التوفير المحتمل. عد لاحقًا، فنحن نعمل باستمرار على توسيع بياناتنا لتقديم المزيد من الأسعار.
لا تتوفر لدينا بعد أسعار LHV Bank لهذا الزوج من العملات، لكن لا يزال بإمكانك مقارنة عرض سعر من LHV Bank بسعر Xe المباشر لمعرفة التوفير المحتمل. عد لاحقًا، فنحن نعمل باستمرار على توسيع بياناتنا لتقديم المزيد من الأسعار.
حول AS LHV Pank
بنك LHV (إستونيا): تأسس عام ١٩٩٩، ويقع مقره الرئيسي في تالين، وهو أكبر بنك محلي في إستونيا. يقدم البنك خدمات مصرفية للأفراد والشركات، وخدمات الوساطة والاستثمار، وخدمات الدفع، وخدمات الاستحواذ على التجار، وتمويل الشركات الناشئة، عبر قنوات رقمية حديثة وفروع متخصصة. يشتهر LHV بشراكاته في مجال التكنولوجيا المالية وثقافته الريادية، ويدعم الاقتصاد الرقمي لإستونيا وقاعدة عملائه الدوليين المتنامية.
ما مدى سرعة تحويل LHV Bank EUR إلى GBP؟
تختلف أوقات تسليم التحويلات الدولية باستخدام LHV Bank من الدول الأعضاء في منطقة اليورو إلى المملكة المتحدة باختلاف طريقة الدفع وتوقيت المعاملة. عادةً، تستغرق التحويلات المصرفية الدولية من يوم إلى خمسة أيام عمل. قد تؤثر عوامل مثل العطلات الرسمية والفحوصات الأمنية على التسليم. يُرجى مراجعة مواعيد التسليم المحددة لـ AS LHV Pank لتجنب أي تأخير.
ما هي رسوم التحويل من LHV Bank إلى ؟
تعتمد تكاليف تحويل الأموال الدولي من LHV Bank إلى GBP على عوامل مثل مبلغ التحويل. عادةً، تكون التحويلات الكبيرة برسوم أقل وأسعار صرف أفضل. راجع جدول المقارنة لمقارنة رسوم LHV Bank مع رسوم Xe.
لماذا التحويل مع Xe بدلاً من البنوك التقليدية؟
أسعار أفضل
نقدم باستمرار أسعارًا تنافسية، لنضمن لك أفضل قيمة مقابل أموالك. قارن أسعارنا بأسعار بنكك لترى الفرق.
رسوم أقل
نتقاضى رسومًا أقل، ما يوفر عليك المزيد. كما نعرض جميع الرسوم دائمًا قبل تأكيد التحويل، لتعرف بالضبط ما تدفعه.
دعم نقل عالمي متخصص من Xe 24/5
هل تحتاج إلى مساعدة في تحويل أموالك دوليًا؟ نحن هنا لمساعدتك - تواصل معنا اليوم للحصول على دعم شخصي!
انقل المزيد مع حدود الإرسال الأعلى عبر الإنترنت من Xe
نقدم حدود تحويل إلكتروني أعلى من البنوك التقليدية، مما يتيح لك إرسال المزيد في عملية تحويل واحدة. وداعًا لتقسيم المبالغ الكبيرة، واستمتع بطريقة أسهل وأكثر فعالية لتحويل أموالك.
تحظى Xe بثقة الملايين حول العالم
هل أنت مستعد للبدء؟
لقد قارنت أسعار صرف LHV Bank مع Xe، وحان الوقت للاستفادة من أفضل قيمة لتحويلاتك المالية الدولية. تحويلك الأول على بُعد بضع نقرات فقط - ابدأ الآن وطوّر أموالك!
الأسئلة الشائعة
قد يتضمن سعر الصرف الذي يقدمه LHV Bank لتحويل اليورو (EUR) إلى الجنيه البريطاني (GBP) هامشًا أعلى من متوسط سعر السوق الحقيقي. هذا يعني أنك قد تحصل على الجنيه البريطاني أقل من المتوقع. استخدم جدول المقارنة لدينا لمقارنة سعر LHV Bank مع Xe ومقدمي الخدمات الآخرين.
قد يفرض LHV Bank رسوم تحويل ثابتة، أو رسومًا بنسبة مئوية، أو كليهما، حسب طريقة التحويل ووجهة التحويل. تؤثر هذه الرسوم، بالإضافة إلى سعر الصرف، على المبلغ الذي يتلقاه المستلم. توضح أداتنا التكلفة الإجمالية لتتمكن من مقارنتها بخيارات أخرى مثل Xe.
عادةً ما تستغرق التحويلات من اليورو إلى الجنيه البريطاني باستخدام LHV Bank من يوم إلى خمسة أيام عمل. يعتمد التوقيت على أوقات الإغلاق، والعطلات الرسمية، وبلد المقصد، ووقت معالجة البنك المُستلِم. يوفر Xe خدمة التوصيل في نفس اليوم لمعظم التحويلات.
قد يفرض بنك LHV Bank حدودًا يومية أو لكل تحويل للتحويلات الدولية. قد تحتاج أيضًا إلى زيارة أحد فروعنا للمبالغ الكبيرة. يدعم Xe حدودًا أعلى للتحويل عبر الإنترنت، مما يوفر مرونة وسهولة عند تحويل مبالغ كبيرة دوليًا.
قد يُحدِّث العديد من مُقدِّمي الخدمات، بما في ذلك LHV Bank، أسعار صرف عملاتهم بناءً على ظروف السوق. مع ذلك، قد تُحدَّد الأسعار مرة واحدة يوميًا أو تُعَدَّل بوتيرة أقل من أسعار خدمات صرف العملات المُخصَّصة. يُحدِّث Xe الأسعار مباشرةً، مما يمنحك تحكُّمًا أكبر في وقت الإرسال.