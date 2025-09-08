قارن سعر صرف Laurentian Bank CAD مع CNY

بنك لورنتيان الكندي (لورينتيان): تأسس عام ١٨٤٦، ومقره مونتريال، وهو مؤسسة متوسطة الحجم تُركز على الخدمات المصرفية للأفراد والشركات. يُقدم البنك خدمات الشيكات والادخار، والرهون العقارية، والقروض الشخصية والتجارية، وتمويل المعدات، والخدمات الاستشارية. يتركز نشاطه بشكل رئيسي في كيبيك، مع التركيز على قطاعات وطنية مختارة. يُقدم لورنتيان الدعم من خلال الفروع والمستشارين عبر المنصات الرقمية، مُقدمًا خدماته للأسر ورواد الأعمال وعملاء الشركات المتوسطة.