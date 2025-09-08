قارن سعر صرف La Banque Postale EUR مع AUD

أُنشئ بنك البريد عام ٢٠٠٦ انطلاقًا من شبكة البريد، ومقره باريس، وهو بنك شامل يخدم الأفراد والمهنيين والهيئات العامة. يقدم البنك خدمات مصرفية يومية، وخدمات ادخار، وتأمين، وقروض عقارية، وتمويلًا اجتماعيًا. ويدعم انتشاره البريدي على مستوى البلاد ومنصاته الرقمية مبادرات الشمول المالي، وخدمات الحكومة المحلية، والتمويل المسؤول في جميع أنحاء فرنسا.