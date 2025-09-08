قارن سعر صرف Andbank EUR مع AUD

تأسس بنك أندبانك عام ١٩٣٠، ويقع مقره الرئيسي في أندورا لا فيلا، وهو أقدم مؤسسة مصرفية خاصة في أندورا. يقدم البنك مجموعة شاملة من الخدمات المالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الأصول، والخدمات المصرفية للشركات. ويتمتع بحضور دولي من خلال فروعه في أوروبا والأمريكتين وآسيا، ويخدم قاعدة عملاء عالمية متنوعة، مع التركيز على الحلول المالية المخصصة.