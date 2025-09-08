قارن سعر صرف Aktia Bank EUR مع CAD

بجذورها التي تعود إلى عام ١٨٢٥ ومقرها الرئيسي في هلسنكي، تُعدّ أكتيا بنكًا فنلنديًا لإدارة الأصول، تُقدّم خدماتها للأسر ورواد الأعمال والمؤسسات. تُقدّم الشركة خدمات مصرفية للأفراد، والرهون العقارية، والادخار والاستثمار، والخدمات المصرفية الخاصة، والتأمين من خلال توزيع متعدد القنوات. وترتكز امتيازاتها العريقة على خبرتها الواسعة في دول شمال أوروبا، وخدماتها ثنائية اللغة، وإدارة المخاطر الحكيمة.