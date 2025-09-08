قارن سعر صرف Addiko Bank EUR مع GBP

هل تفكر في استخدام Addiko Bank لتحويل أموالك من EUR إلى GBP؟ قارن أسعار الصرف والرسوم مع Addiko Bank لاكتشاف فرص توفيرك المحتملة مع Xe.

1000

سعر الصرف
0.841400
رسوم التحويل€0
المستلم يحصل على£841.40
لا تتوفر لدينا بعد أسعار Addiko Bank لهذا الزوج من العملات، لكن لا يزال بإمكانك مقارنة عرض سعر من Addiko Bank بسعر Xe المباشر لمعرفة التوفير المحتمل. عد لاحقًا، فنحن نعمل باستمرار على توسيع بياناتنا لتقديم المزيد من الأسعار.

حول Addiko Bank

أديكو بنك هو بنك متخصص يعمل بشكل رئيسي في جنوب شرق أوروبا، ويقدم خدمات في مجال المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة. يقع المقر الرئيسي للبنك في فيينا، النمسا، ويركز أديكو على حلول مصرفية بسيطة وفعالة تشمل القروض الاستهلاكية، الحسابات الجارية، والخدمات الرقمية. يولي البنك أهمية كبيرة للبساطة والسرعة والشفافية في تلبية احتياجات العملاء.

ما مدى سرعة تحويل Addiko Bank EUR إلى GBP؟

تختلف أوقات تسليم التحويلات الدولية باستخدام Addiko Bank من الدول الأعضاء في منطقة اليورو إلى المملكة المتحدة باختلاف طريقة الدفع وتوقيت المعاملة. عادةً، تستغرق التحويلات المصرفية الدولية من يوم إلى خمسة أيام عمل. قد تؤثر عوامل مثل العطلات الرسمية والفحوصات الأمنية على التسليم. يُرجى مراجعة مواعيد التسليم المحددة لـ Addiko Bank لتجنب أي تأخير.

ما هي رسوم التحويل من Addiko Bank إلى ؟

تعتمد تكاليف تحويل الأموال الدولي من Addiko Bank إلى GBP على عوامل مثل مبلغ التحويل. عادةً، تكون التحويلات الكبيرة برسوم أقل وأسعار صرف أفضل. راجع جدول المقارنة لمقارنة رسوم Addiko Bank مع رسوم Xe.

لماذا التحويل مع Xe بدلاً من البنوك التقليدية؟

أسعار أفضل

نقدم باستمرار أسعارًا تنافسية، لنضمن لك أفضل قيمة مقابل أموالك. قارن أسعارنا بأسعار بنكك لترى الفرق.

رسوم أقل

نتقاضى رسومًا أقل، ما يوفر عليك المزيد. كما نعرض جميع الرسوم دائمًا قبل تأكيد التحويل، لتعرف بالضبط ما تدفعه.

نقل أسرع

تتم معظم التحويلات في نفس اليوم. نحن ندرك أهمية وصول أموالك بسرعة وموثوقية.

دعم نقل عالمي متخصص من Xe 24/5

هل تحتاج إلى مساعدة في تحويل أموالك دوليًا؟ نحن هنا لمساعدتك - تواصل معنا اليوم للحصول على دعم شخصي!

انقل المزيد مع حدود الإرسال الأعلى عبر الإنترنت من Xe

نقدم حدود تحويل إلكتروني أعلى من البنوك التقليدية، مما يتيح لك إرسال المزيد في عملية تحويل واحدة. وداعًا لتقسيم المبالغ الكبيرة، واستمتع بطريقة أسهل وأكثر فعالية لتحويل أموالك.

تحظى Xe بثقة الملايين حول العالم

هل أنت مستعد للبدء؟

لقد قارنت أسعار صرف Addiko Bank مع Xe، وحان الوقت للاستفادة من أفضل قيمة لتحويلاتك المالية الدولية. تحويلك الأول على بُعد بضع نقرات فقط - ابدأ الآن وطوّر أموالك!

الأسئلة الشائعة

قد يتضمن سعر الصرف الذي يقدمه Addiko Bank لتحويل اليورو (EUR) إلى الجنيه البريطاني (GBP) هامشًا أعلى من متوسط سعر السوق الحقيقي. هذا يعني أنك قد تحصل على الجنيه البريطاني أقل من المتوقع. استخدم جدول المقارنة لدينا لمقارنة سعر Addiko Bank مع Xe ومقدمي الخدمات الآخرين.

قد يفرض Addiko Bank رسوم تحويل ثابتة، أو رسومًا بنسبة مئوية، أو كليهما، حسب طريقة التحويل ووجهة التحويل. تؤثر هذه الرسوم، بالإضافة إلى سعر الصرف، على المبلغ الذي يتلقاه المستلم. توضح أداتنا التكلفة الإجمالية لتتمكن من مقارنتها بخيارات أخرى مثل Xe.

عادةً ما تستغرق التحويلات من اليورو إلى الجنيه البريطاني باستخدام Addiko Bank من يوم إلى خمسة أيام عمل. يعتمد التوقيت على أوقات الإغلاق، والعطلات الرسمية، وبلد المقصد، ووقت معالجة البنك المُستلِم. يوفر Xe خدمة التوصيل في نفس اليوم لمعظم التحويلات.

قد يفرض بنك Addiko Bank حدودًا يومية أو لكل تحويل للتحويلات الدولية. قد تحتاج أيضًا إلى زيارة أحد فروعنا للمبالغ الكبيرة. يدعم Xe حدودًا أعلى للتحويل عبر الإنترنت، مما يوفر مرونة وسهولة عند تحويل مبالغ كبيرة دوليًا.

قد يُحدِّث العديد من مُقدِّمي الخدمات، بما في ذلك Addiko Bank، أسعار صرف عملاتهم بناءً على ظروف السوق. مع ذلك، قد تُحدَّد الأسعار مرة واحدة يوميًا أو تُعَدَّل بوتيرة أقل من أسعار خدمات صرف العملات المُخصَّصة. يُحدِّث Xe الأسعار مباشرةً، مما يمنحك تحكُّمًا أكبر في وقت الإرسال.