XE Valutadiagram: ZWD till SOS

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

OmvandlaSkickaDiagramLarm
Vi använder mid-market-kurser
Vi använder mid-market-kurser
Visa överföringspris

Diagram ZWD till SOS

Zimbabwisk dollar till Somalisk shilling

1 ZWD = 0 SOS

6 sep. 2025 03:31 UTC - 6 sep. 2025 03:31 UTC
ZWD/SOS stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer

Valutainformation

zwd

ZWD - Zimbabwisk dollar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Zimbabwisk dollar är kursen från ZWD till USD. Valutakoden för Zimbabwean Dollars är ZWD. Valutasymbolen är Z$.

More Zimbabwisk dollar info
sos

SOS - Somalisk shilling

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Somalisk shilling är kursen från SOS till USD. Valutakoden för Somali Shillings är SOS. Valutasymbolen är S.

More Somalisk shilling info

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,17156
GBP / EUR1,15278
USD / JPY147,405
GBP / USD1,35055
USD / CHF0,798195
USD / CAD1,38346
EUR / JPY172,693
AUD / USD0,655834

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

XE Valutadata-API

Driver kommersiell information om växlingskurser för fler än 300 företag över hela världen

Läs mer

Världens populäraste valutaverktyg

XE Internationella valutaöverföringar

Skicka pengar online snabbt, säkert och enkelt. Spårning i realtid, notiser och flexibla leverans- och betalningsalternativ.

Skicka pengar

XE Valutadiagram

Skapa ett diagram för valfritt valutapar i hela världen för att se deras kurshistorik. Valutadiagrammen använder mid-market-kurser i realtid, är enkla att använda och mycket pålitliga.

Visa diagram

XE Kurslarm

Behöver du veta när en valuta får en specifik kurs? Kurslarmen från XE informerar dig när den kurs du önskar har uppnåtts för dina valda valutapar.

Skapa larm
Xe App on iPhone

Ladda ner XE-appen

Se direktuppdaterade kurser, skicka pengar säkert, ställ in kurslarm, få notiser med mera.

Skanna mig!

app store svggoogle play svg

Över 113 miljoner nedladdningar över hela världen