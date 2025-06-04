XE Valutadiagram: ZWD till SEK

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Diagram ZWD till SEK

Zimbabwisk dollar till Svensk krona

1 ZWD = 0 SEK

6 sep. 2025 03:30 UTC - 6 sep. 2025 03:30 UTC
ZWD/SEK stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

zwd

ZWD - Zimbabwisk dollar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Zimbabwisk dollar är kursen från ZWD till USD. Valutakoden för Zimbabwean Dollars är ZWD. Valutasymbolen är Z$.

sek

SEK - Svensk krona

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Svensk krona är kursen från SEK till USD. Valutakoden för Swedish Kronor är SEK. Valutasymbolen är kr.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,17159
GBP / EUR1,15277
USD / JPY147,407
GBP / USD1,35057
USD / CHF0,798200
USD / CAD1,38343
EUR / JPY172,700
AUD / USD0,655822

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

