XE Valutadiagram: SVC till ATS

Diagram SVC till ATS

Salvadoransk colón till Austrian Schilling

1 SVC = 0 ATS

4 sep. 2025 16:31 UTC - 4 sep. 2025 16:31 UTC
SVC/ATS stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

svc

SVC - Salvadoransk colón

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Salvadoransk colón är kursen från SVC till USD. Valutakoden för Salvadoran Colones är SVC. Valutasymbolen är $.

ATS - Austrian Schilling

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Austrian Schilling är kursen från ATS till USD. Valutakoden för Austrian Schillings är ATS.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16376
GBP / EUR1,15322
USD / JPY148,657
GBP / USD1,34207
USD / CHF0,806518
USD / CAD1,38379
EUR / JPY173,001
AUD / USD0,650925

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

