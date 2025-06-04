XE Valutadiagram: SGD till TWD

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer
SGD - Singaporiansk dollar
Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Singaporiansk dollar är kursen från SGD till USD. Valutakoden för Singapore Dollars är SGD. Valutasymbolen är S$.More Singaporiansk dollar info
TWD - Taiwanesisk dollar
Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Taiwanesisk dollar är kursen från TWD till USD. Valutakoden för Taiwan New Dollars är TWD. Valutasymbolen är NT$.More Taiwanesisk dollar info
