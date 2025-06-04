XE Valutadiagram: NPR till VUV

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Vi använder mid-market-kurser
Diagram NPR till VUV

Nepalesisk rupie till Vanuatu-vatu

1 NPR = 0 VUV

3 sep. 2025 14:53 UTC - 3 sep. 2025 14:53 UTC
NPR/VUV stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

npr

NPR - Nepalesisk rupie

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Nepalesisk rupie är kursen från NPR till USD. Valutakoden för Nepalese Rupees är NPR. Valutasymbolen är ₨.

vuv

VUV - Vanuatu-vatu

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Vanuatu-vatu är kursen från VUV till USD. Valutakoden för Ni-Vanuatu Vatu är VUV. Valutasymbolen är VT.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16657
GBP / EUR1,15139
USD / JPY148,217
GBP / USD1,34318
USD / CHF0,803504
USD / CAD1,37958
EUR / JPY172,905
AUD / USD0,654107

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

