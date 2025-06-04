XE Valutadiagram: NPR till PTE

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Vi använder mid-market-kurser
Diagram NPR till PTE

Nepalesisk rupie till Portuguese Escudo

1 NPR = 0 PTE

3 sep. 2025 10:00 UTC - 3 sep. 2025 10:00 UTC
NPR/PTE stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer

Valutainformation

npr

NPR - Nepalesisk rupie

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Nepalesisk rupie är kursen från NPR till USD. Valutakoden för Nepalese Rupees är NPR. Valutasymbolen är ₨.

More Nepalesisk rupie info

PTE - Portuguese Escudo

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Portuguese Escudo är kursen från PTE till USD. Valutakoden för Portuguese Escudos är PTE.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16559
GBP / EUR1,15039
USD / JPY148,553
GBP / USD1,34088
USD / CHF0,803609
USD / CAD1,37979
EUR / JPY173,152
AUD / USD0,653149

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

