XE Valutadiagram: IDR till PTE

Diagram IDR till PTE

Indonesiska rupier till Portuguese Escudo

1 IDR = 0 PTE

1 sep. 2025 17:52 UTC - 1 sep. 2025 17:52 UTC
IDR/PTE stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

idr

IDR - Indonesiska rupier

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Indonesiska rupier är kursen från IDR till USD. Valutakoden för Indonesian Rupiahs är IDR. Valutasymbolen är Rp.

PTE - Portuguese Escudo

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Portuguese Escudo är kursen från PTE till USD. Valutakoden för Portuguese Escudos är PTE.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,17038
GBP / EUR1,15704
USD / JPY147,228
GBP / USD1,35418
USD / CHF0,801249
USD / CAD1,37559
EUR / JPY172,313
AUD / USD0,655229

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

